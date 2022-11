30.000 de case cu panouri solare în România. Am stat de vorbă cu unul dintre prosumatorii care livrează energie în rețea

La finele anului 2019 în România erau înregistrați 303 prosumatori în România. Adică acele persoane care pot produce și injecta energie electrică în rețea prin sistemul de panouri fotovoltaice. La doi ani distanță, numărul de prosumatori racordați la rețeaua electrică de distribuție a crescut la aproape 24.000. Digi24.ro a stat de vorbă cu unul dintre acești prosumatori pentru a afla detalii despre ce trebuie să știe cineva care dorește să-și instaleze pe casa proprie panouri solare pentru a-și asigura consumul de energie electrică.

În România există astăzi 24.000 de mici producători de energie electrică prin panouri solare. Potrivit declarațiilor lui Valeriu Steriu, membru în conducerea ANRE, sunt astăzi în lucru alte 6000 de cereri de autorizare a unor prosumatori care să fie racordați la rețeaua electrică de distribuție. “Vor fi aproximativ 30.000 de prosumatori până la finalul anului, dinamica e absolut spectaculoasă”, afirmă Valeriu Steriu.

Am stat de vorbă cu unul dintre cei 24.000 de prosumatori din România. Îl cheamă Sebastian și locuiește în Mogoșoaia, la casă. El a devenit prosumator certificat cu 8,8 kw începând cu luna februarie anul acesta. Sebastian spune că a investit din fonduri proprii suma de 8800 de euro pentru propriul sistem de panouri voltaice și încă 5500 de euro pentru bateriile de acumulare a energiei. El crede că își va amortiza investiția în circa șase ani.

“Pe mine m-a costat sistemul în 2021 undeva la 1100 euro per kilowat pe putere instalată. Începând cu 2 februarie anul acesta am devenit prosumator, adică am livrat curent electric în rețea. Și am primit bani pentru ceea ce am livrat în rețea. Doar că tariful pe care tu îl vinzi distribuitorului tău este destul de mic, e de cam 1 la 3”, ne-a declarat Sebastian.

El spune că de la 1 mai și până acum a livrat în rețea aproximativ 4100 de kw și a consumat din rețeaua publică în jur de 280kw. “Eu, teoretic, în perioada asta de iarnă, aș putea consuma din rețeaua publică mai multă energie pentru radiatoare, aer condiționat să mă încălzesc. Dar din păcate, normele metodologice nu s-au stabilit clar și furnizorii încă nu fac compensare cantitativă. Și e un blocaj. Nu mi s-a emis nicio factură de la 1 mai pe consum și pe ce am livrat. Și nu sunt caz singular”, explică prosumatorul din Mogoșoaia.

Recomandări pentru viitorii prosumatori

Sebastian a povestit pentru Digi24 cum a devenit el prosumator și ce sfaturi ar da celor care vor să-și monteze propriile sisteme de panouri solare.

“Eu am făcut o evaluare a consumului meu de energie electrică și am ajuns la concluzia că am în jur de 550 kw pe lună. Cu tot cu mașina mea hibrid. Și având acest calcul am început prin 2020 să mă documentez. Mi-am făcut un buget și am văzut că există echipamente de bună calitate și echipamente mai slăbuțe. Am decis să merg pe cele mai bune. Primul lucru pe care trebuie să le faci când te gândești la panouri solare e să-ți monitorizezi consumul și apoi să te gândești la un sistem format din panouri solare dimensionat funcție de consumul tău. Pentru că dacă nu ai o expunere bună a acoperișului față de soare, adică sud, sud-est, atunci sunt probleme. În cazul meu sunt probleme pentru că eu nu am o orientare bună a acoperișului. Ca să înțelegi mai bune, eu am o putere instalată de 8,8 kw, pe oră. Și neavînd foarte bine orientat acoperișul, e mai mult spre sud vest, eu am făcut un spor de putere. Ca sa pot produce în mod eficient și să compensez orientarea defavorabilă a acoperișului, am pus panouri cu o putere de 8.8 kw care sa îmi producă 5 kw. Pentru că dacă eu mi-aș fi pus un sistem de 3,5-4 kw, mi-ar fi produs cam 2 kw. Sau 3. Cumva, mi-am dublat capacitatea față de nevoi. Treaba asta cu calculele e foarte importantă.

După ce am făcut calculele, m-am gândit să apelez la programul de la Ministerul Mediului numit Casa Verde, prin care îți oferă un ajutor de 30.000 de lei prin care îți decontează costurile echipamentelor și instalării. Dar nu am apelat la varianta asta. Mi-am făcut investiția din fonduri proprii. Din două motive: timpul îndelungat dintre momentul depunerii și până ți se decontează și, doi, foarte puține firme agreate de Ministerul Mediului, dar care îți vând sisteme subdimensionate și cu echipamente mai puțin performante. Ca să înțelegi mai bine, una e să-ți vândă cineva un Logan fără aer condiționat și alta e să-ți iei un Logan sau un Golf cu aer condiționat de ultimă generație. Cam asta s-a făcut. Lumea s-a bucurat, dar marea majoritate a oamenilor și-a luat sisteme de 3- 3,5 kw putere instalată în sistem fotovoltaic. Ăsta e un minim care nu prea îți ajunge.

Aș recomanda celor care vor să investească în asta să studieze foarte bine piața pentru a identifica furnizori de specialitate pentru că nu toate firmele care au apărut acum au experiența necesară sau vând produse performante. Și aș mai recomanda să fie foarte bine conectat la serviciile de mentenanță. E un risc de incendiu generat de panourile solare. De ce? După câțiva ani, panourile solare sunt supuse riscului apariției de microfisuri. E un risc destul de periculos și e nevoie de cineva care să te asiste în timp și să preîntâmpini”, ne-a mai spus Sebastian.