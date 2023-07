„A ajuns la spital cu 42 de grade”. Un bărbat din București, la un pas de moarte după ce a adormit la soare. Avertismentul medicilor

Expunerea îndelungată la soare este periculoasă. Un bărbat a ajuns în șoc termic la Spitalul Floreasca din București. A fost la un pas de a-și pierde viața după ce a adormit la soare.

Medicii ne atenționează să fim foarte atenți la temperatura corpului. Mai mult, aceștia ne îndeamnă să ținem cont și de schimbarea bruscă a temperaturii, care poate fi greu de suportat.

„Foarte mulți ajung la spital în această perioadă din cauza expunerii la căldură. Am avut pentru prima oară în acest an un pacient care a venit cu șoc termic, a adormit la soare, și a venit cu 42 de grade, la un pas de deces, a fost intubat, ventilat și adus la terapie intensivă. Am reușit să-l salvăm și să scădem temperatura corpului”, a explicat medicul Radu Țincu, la Jurnalul de Seară, de la Digi24.

Medicul a mai îndemnat oamenii să aibă grijă cu expunerea la soare la perioade mari, pentru că „nu ne dăm seama cât de rapid crește temperatura corpului și ne supraîncălzim”.

„E un element important acest joc de temperatură dintre interior și exterior. Nu trebuie să fie foarte mare, pentru că produce un stres termic, organismul nu are timp să se adapteze. E important să nu ieșim de la temperaturi de 20 de grade la temperaturi de 50 de grade și să facem asta de multe ori pe zi, pentru că organismul își pierde capacitatea de adaptare și toată această gimnastică a vaselor de sânge, ba să se dilate, ba să se contracte, nu ne face foarte bine”, a mai spus medicul.

Experții au explicat că valurile de căldură pot fi un ucigaș tăcut, pe măsură ce temperaturile doboară recorduri în întreaga lume.

