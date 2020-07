România nu a intrat încă în valul 2 al epidemiei de coronavirus, spune prim-ministrul României, Ludovic Orban. Invitat la emisiunea „În Fața Ta”, premierul a spus că valul 1 încă nu s-a terminat și că virusul are încă evoluții care nu pot fi anticipate. Orban a făcut și un apel spre respectarea regulilor pentru a preveni răspândirea în comunitate a coronavirusului.

Florin Negruțiu: Suntem în valul 1, suntem la finalul valului 1 sau suntem deja în valul 2?

Ludovic Orban: Cum să fie valul 2? Păi nu s-a terminat valul 1.

Florin Negruțiu: Și valul 2 ar trebui să vină în toamnă?

Ludovic Orban: Haideți să fim cinstiți. Predicțiile care au fost făcute, inclusiv de specialiști, de epidemiologi, sunt niște predicții care nu au putut anticipa pentru că nu se cunoaște absolut orice despre acest virus. Ce se știe e că este un virus destul de... care suferă mutații, care are niște evoluții care, poate, nu pot fi anticipate. Noi ce am făcut? Noi am aplatizat curba de infectare. Asta am făcut. Din toate măsurile pe care le-am luat. Cu niște condiții de risc major pe care nu l-au avut alte țări. Gândiți-vă că România este o țară în care peste 4 milioane de români lucrează în alte țări, în special în Europa. Avem țări, Italia, Spania, în care sunt peste un milion de români care lucrează. În aceste țări a existat cel mai mare nivel de infectare. Nouă ne-au venit din aceste țări peste 1.7 milioane de români între 26 februarie și 1 iunie. O să vedem, revizuim datele până la perioada de 1 iulie.

Deci, la noi, riscul de import al cazurilor de COVID a fost un risc foarte mare, pe lângă transmiterea comunitară. Deci noi a trebuit să luăm aceste măsuri, și le-am luat, pentru a împiedica o creștere explozivă a numărului de cazuri care să ducă la depășirea capacității de tratare de către infrastructura de sănătate din România.

Florin Negruțiu: Ne-am mai putea întoarce la starea de urgență și la restricțiile impuse în lunile martie, aprilie și mai?

Ludovic Orban: Obiectivul nostru este să nu mai venim cu nicio măsură de restricție. În măsura în care oamenii respectă regulile, în măsura în care oamenii respectă regulile, în măsura în care toți cei care au posibilitatea să se implice în respectarea regulilor, iar aici recunoscut deschis: noi nu putem să controlăm toate terasele, toate magazinele din România. Există o limită în capacitatea instituțiilor statului de a efectua controale. Sigur că acolo unde efectăm controale și găsim încălcări ale regulilor, aplicăm legea și aplicăm amenzi, dar, în mare măsură, respectarea regulilor depinde de patroni, de conducători de instituții, de cei care sunt implicați și aici fac un apel către toți, să aibă responsabilitate.