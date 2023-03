Accident feroviar grav în gara din Galați. O locomotivă a intrat cu viteză într-un vagon de călători pe care urma să îl tracteze. În urma impactului o persoană a murit, iar alte trei au fost rănite.

Coductorului trenului a murit

ACTUALIZARE 22.02 Conductorul trenului a decedat la spital, a anunțat CFR Călători.

„Urmare accidentului feroviar care s-a produs în această seară, în stația Galați, CFR Călători anunță cu regret că doamna conductor a trenului R 7576, a decedat la spital. Inițial a fost stabilizată pe peron și în drum spre spital de către serviciul Ambulanță ajuns la fața locului, dar un nou stop cardio respirator survenit la spital, i-a fost fatal.

CFR Călători prezintă condoleanțe și va acorda întregul sprijin familiei îndoliate”, a transmis CFR, într-un comunicat de presă.

Conform Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi, femeia în vârstă de 53 de ani a suferit stopuri cardio-respiratorii repetate, aceasta decedând la Spitalul Judeţean de Urgenţă.



Alte trei persoane rănite în acest accident au fost transportate la unitatea sanitară.

ACTUALIZARE 21.18 Mecanicul locomotivei are 50 de ani și o vechime în conducerea trenurilor de călători de peste 15 ani, a transmis CFR Călători.

ACTUALIZARE 20.52 CFR Călători a transmis un comunicat în care își cere scuze pentru incident, precizând că între cele patru persoane rănite se află mecanicul, conductorul și șeful de tren. A patra persoană rănită e o pasageră.

„CFR Călători informează că în această seară, în stația Galați, la cuplarea locomotivei la garnitură pentru formarea trenului Regio 7576 în relația Galați – Mărășești a fost tamponat primul vagon.

Din primele informații, în urma impactului, au fost rănite patru persoane: mecanicul, conductorul, șeful de tren și un călător. Au fost solicitate serviciul de Ambulanță, răniții fiind preluați de echipajele medicale pentru acordarea de îngrijiri de specialitate.

Totodată au fost avariate locomotiva și vagonul.

Cauzele care au generat acest accident vor fi stabilite de echipa de cercetare aflată la fața locului.

CFR Călători cere scuze pasagerilor pentru neplăcerile create de acest incident”, a transmis CFR.

ACTUALIZARE 20.49 Laurențiu Dumitru, director AGIFER: „La 19.15, când trebuia ca o locomotivă să se lege la vagoanele din gara din Galați, a tamponat-o violent și există, pe lângă urmările la locomotivă și vagoane, patru oameni răniți. Nu știm cu exactitate starea lor”.

ACTUALIZARE 20.45 Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, solicită verificări și măsuri rapide din partea CFR Călători, în urma accidentului produs în această seară în Gara Galați.

"Am cerut celor de la CFR Călători să acorde sprijin echipajelor ISU care intervin și acordă celor răniți. În plus, am solicitat companiei să comunice rapid informațiile relevante opiniei publice. Urmează o anchetă privind acest accident feroviar. I-am cerut directorului general al CFR Călători să prezinte urgent explicații și să vină cu soluții pentru ca astfel de situații să nu se mai repete", a precizat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

ACTUALIZARE 20.40 Accidentul feroviar din gara Galați s-ar fi produs din cauza unei defecțiuni tehnice, a declarat liderul de sindicat CFR, Rodrigo Maxim, la Digi24.

„Era un mecanic cu experiență, dar locomotiva nu l-a mai ascultat. El trebuia să se cupleze la tren. Mergea cu viteza mai mică, însă trenul n-a mai ascultat comanda mecanică. Este o problemă tehnică. Locomotiva a avut probleme. Graduatorul s-a defectat și n-a mai ascultat comenzile. Crește treptele și dă viteză. Ca accelerația la mașină. Multe locomotive au probleme”, a declarat Rodrigo Maxim.

ACTUALIZARE 20.35 La manevra de cuplare, din cauza vitezei mari, locomotiva a intrat în garnitură. Locomotiva trebuia să intre cu viteza de maximum 10 kilometri la oră, dar a avut cel puțin 30 de kilometri pe oră. Mecanicul va fi audiat. Am înteles că avea timpii de odihnă, era un mecanic experimentat”, a declarat la Digi24 Traian Preoteasa, director CFR Călători.

Potrivit acestuia, patru persoane au fost rănite. O persoană care a intrat în stop cardio-respirator a fost resuscitată de medicii sosiți la fața locului. O femeie a făcut un atac de panică puternic.

ACTUALIZARE 20.25 „La data de 25 martie 2023, în jurul orei 19:19, la Gara CFR Galați a avut loc un accident feroviar, după ce la o locomotivă s-ar fi defectat sistemul de frânare și a lovit un vagon de călători, la trenul care se forma cu destinația Galați – Buzău.

Sunt 4 persoane rănite, dintre acestea doi călători, o femeie care a intrat în stop cardio respirator și un bărbat care a rămas încarcerat, precum și șeful de tren și mecanicul locomotivei.

Intervin cei de la ISU Galați și polițiștii din cadrul Secţiei Regionale de Poliție Transporturi Galați”, transmite Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi.

Zona unde s-a produs accidentul este izolată. Atât locomotiva, dar mai ales vagonul lovit sunt puternic avariate.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Un accident grav a avut loc sâmbătă seara în gara din Galați. Locomotiva trebuia sa se cupleze cu restul vagoanelor si porneasca la drum, moment în care locomotiva s-a ciocnit cu putere de restul garniturii.

Din primele informații, patru persoane au fost rănite. Șeful de tren și conductorul au ajuns la spital.

Echipele de intervenție se află la fața locului.

Editor : I.C