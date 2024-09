Adrian Năstase și Mircea Pascu, reacții în cazul „Ciucă, erou la Nassiriya”. „Nu puteam să îi privăm pe soldați de dreptul la apărare”

Autoritățile de la București nu le-au permis militarilor români, conduși la acea vreme de Nicolae Ciucă, să participe la operațiunile în care au fost implicați conaționali sau alți soldați NATO, susțin generalii italieni și polițistul militar român care au stat de vorbă cu Recorder pentru a elucida „Mitul eroului de la Nassiriya”. Digi24.ro i-a contactat pe fostul prim-ministru, Adrian Năstase, și fostul ministru al Apărării, Ioan Mircea Pascu, pentru a afla dacă Guvernul din 2004 a luat vreo decizie în acest sens.

„Nu îmi aduc aminte de chestiunea aceasta și de o discuție în legătură cu această poveste. Probabil că ea era într-un fel legată de operațiunile de teren și probabil că la nivelul Armatei s-au luat deciziile respective. Fiind vorba de o chestiune operațională, o chestiune pe teren, nu cred că discuțiile au fost la nivelul Guvernului, poate la nivelul CSAT-ului”, a transmis fostul premier Adrian Năstase, pentru Digi24.ro.

„Nu îmi amintesc absolut nimic despre vreo interdicție, cu atât mai puțin politică!? E context electoral și asemenea informații trebuie privite cu circumspecție! Nu puteam să îi privăm pe soldații noștri de dreptul de a se apăra, dacă erau atacați!”, a declarat și fostul ministru al Apărării Ioan Mircea Pascu.

„Nu poate să ne scoată de acolo până când nu primește aprobare”

Un fost polițist militar din Batalionul 265, care trebuia să asigure paza unor obiective din Nassiriya alături de polițiștii italieni și portughezi, a povestit pentru Recorder că a cerut ajutorul militarilor români în timpul unei ambuscade, din mai 2004.

„Domnul Ciucă, cu batalionul lui, a spus că nu poate să ne scoată de acolo până când nu primește aprobare din România - Dar în România cine să îți dea aprobare să vină să scapi colegii tăi? (..) Nu au venit să ne ajute. Am zis asta este, trebuie să rezistăm. Ne-am calmat (...) Colegii noștri români nu au venit, ne-am calmat, ne-am recules toate forțele și am început iar pază și observare până au venit colegii noștri italieni și portughezi”, a povestit Roberto Cremene.

Generalii italieni sub comanda cărora se afla și Batalionul 26 Infanterie „Scorpionii Roșii”, condus de Nicolae Ciucă, susțin că militarii români aveau ordin să opereze doar în „zona de responsabilitate”, adică de a ține sub control o zonă din afara orașului Nassiriya.

„Nu au putut să opereze în interiorul orașului, pentru că autoritățile din România nu au permis (...) Odată ce politicienii văd că lucrurile se înrăutățesc, vin și spun «rămâneți în bază, nu ieșiți și salvați viața oamenilor voștri»”, a spus Luigi Scollo, comandant de regiment.

Aceștia au amintit și de un moment în care generalul Gian Marco Chiarini, comandantul trupelor italiene din Irak, a fost atacat de „câțiva” insurgenți care „au început să tragă”.

„Atunci, generalul a cerut batalionului român să elibereze zona de insurgenți (...) Românii au probleme în a face asta, pentru că de la București au primit instrucțiuni că nu vor să aibă victime, că vor să își minimeze numărul de victime. Să se ducă acolo să-i bată pe băieții răi..ei preferau să evite”, a povestit Luigi Scollo.

„Au spus că e o sarcină prea mare, nu putem să o îndeplinim”, a adăugat și generalul Chiarini.

„Mitul eroului de la Nassiriya”

Ancheta Recorder vine în urma unor informații apărute în spațiul public în ultimii ani, inclusiv printr-o serie de articole în presa din România, potrivit cărora Nicolae Ciucă, actual președinte PNL și fost prim-ministru, a fost „eroul” din „prima luptă pe care au purtat-o soldații români de la al Doilea Război Mondial încoace: Bătălia de la Nassiriya”.

Chiar Nicolae Ciucă a vorbit în presă despre acel eveniment, menționând că „Scorpionii Roșii”, al căror locotenent-colonel era la acel moment, au fost atacați în timp ce se deplasau către un obiectiv.

„Foc!, am ordonat și toată lumea am executat foc și am avut reacție exact așa cum am planificat misiunea”, spunea Nicolae Ciucă într-un reportaj al Radio România Actualități.

Generalii italieni arată, însă, că rolul Batalionului condus de Nicolae Ciucă a fost, mai degrabă, defensiv și au mai explicat că atacul despre care a vorbit fostul prim-ministru ar fi un lucru uzual într-un teatru de război.

Doi soldați români și-au pierdut viața în Irak, în 2006 și 2007, potrivit Adevărul. În total, după 1990, în teatrele de operații din afara țării și-au pierdut viața 30 de soldați, cei mai mulți în Afganistan.

