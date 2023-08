Alina Gorghiu, despre tragedia de la 2 Mai: Nu se pune problema de muşamalizare. Vinovaţii vor plăti cu siguranţă

Ministrul Justiţiei, Alina Gorghiu, a declarat, sâmbătă, la Digi24, că nu se pune problema de muşamalizare a situaţiei în cazul accidentului din 2 Mai, în care doi tineri au fost ucişi, după ce au fost loviţi cu maşina de un şofer drogat. „Cei care s-au făcut vinovaţi în aplicarea legii vor plăti cu siguranţă”, a spus Gorghiu.

„Exprim, în primul rând, compasiunea mea pentru situaţia prin care trec aceste familii. E o tragedie de care se vorbeşte în aceste zile şi vă mărturiesc că sunt şi eu extrem de mâhnită, nu în calitate de ministru al Justiţiei, ci în calitate de mamă, de om care vede aceste drame, pornind de la situaţia că are doi copii acasă, şi îmi doresc să înţeleagă toată lumea cât de important este să conjugăm efortul ca să combatem acest fenomen al drogurilor. Nu se pune problema de muşamalizare a acelei situaţii. Am văzut determinare din partea ministrului de Interne care nu ascunde gunoiul sub preş, a dispus un control. Vom avea cu toţii aceste concluzii cât de curând. Ministerul de Interne le va face publice concluziile raportului şi cei care s-au făcut vinovaţi în aplicarea legii vor plăti cu siguranţă”, a declarat Alina Gorghiu.



Ministrul Justiţiei a dat asigurări că şoferul care a produs tragedia de la 2 Mai nu poate scăpa cu suspendare. „Mai departe va fi ancheta desfăşurată, deja a fost audiat cel care a produs tragedia, vor fi sigur şi alte probe administrate, dosarul va ajunge în instanţă şi conform legislaţiei în vigoare nu poate să scape cu suspendare. Este o lege în vigoare care nu permite celor care consumă alcool la volan, celor care consumă droguri la volan sau care conduc făcă permis şi care produc accidente care duc la moartea victimei să obţină suspendarea executării pedepsei”, a amintit Gorghiu.



Întrebată de ce nu se pot înăspri pedepsele pentru astfel de şoferi, Gorghiu s-a referit la modificarea legislaţiei. „Permisul se suspendă pe perioada cercetării. După hotărârea din instanţă, indiferent care e hotărârea, sigur au oportunitatea să îşi ia permisul după o perioadă de timp. Chiar în aceste săptămâni discutam cu colegii mei, la Camera Deputaţilor, Cameră decizională, există un amendament de modificare la legea circulaţiei şi un amendament prin care dacă persoana condamnată la închisoare pentru faptul că a omorât o persoană, fiind băut sau drogat la volan, această persoană nu mai are posibilitatea să îşi recupereze cred că pe cinci ani permisul de conducere”, a precizat Alina Gorghiu.



Alina Gorghiu a explicat că ar trebui alocate resurse şi pentru combaterea traficului mare de droguri. „Sunt extrem de multe sesizări. Numai că ţinta pe care cred eu că ar trebui să o fixăm şi să o urmărim şi să alocăm resurse de toate tipurile este aceea de destructurare a grupurilor de crimă organizată. Combaterea traficului mare. Legislaţia s-a modificat, privind drogurile şi etnobotanicele, şi au crescut şi pedepsele pentru trafic naţional şi pentru trafic internaţional de droguri, astfel încât pedepsele sunt mai mari decât pentru omor, decât pentru trafic. Dar lucrurile acestea le rezolvă DIICOT cu 14 procurori în structura naţională”, a precizat Alina Gorghiu.

