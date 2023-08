Antreprenor: Statul nu înțelege ce implică producția, caută soluții de venituri rapide. Deja sunt retrageri din piață

Firmele din România se pregătesc de „Marea taxare” anunțată de autorități. Cele mai afectate domenii sunt construcțiile, Horeca, dar și IT. Unele companii se gândesc deja la măsuri drastice ca să poată supraviețui.

Călin a fondat un start-up, în cercetare și dezvoltare IT. În opt ani, afacerea s-a dezvoltat și acum are 10 angajați. S-a luptat cu pandemia și inflația. Cu mari sacrificii, a reușit să țină afacerea pe picioare. Acum, statul vrea și taxe mai mari, dar și reduceri de facilități fiscale în acest domeniu.

Călin Brandabur, director companie dezvoltare IT: Am mai scăzut numărul de angajați, ca să încercăm să rămânem pe piață, deoarece de 8 ani de zile relația cu statul a fost mai mult sau mai puțin dezastruoasă. Adică statul român nu înțelege ce implică producția în sine. Statul caută soluții de venituri rapide, din TVA, pe importuri.

Impozitarea cu 10% pe veniturile din IT va fi suportată în principal de angajați, susțin specialiștii.

Sincron Călin Brandabur, director companie dezvoltare IT: Va trebui să renunțăm la o parte din angajați, va trebui să trecem la alt sistem de angajare, 2-4 ore, ceea ce ne va îngreuna foarte mult activitatea pentru că în cercetare și în producție nu merge să lucrezi 4 ore.

Așa vor face majoritatea companiilor mici de profil, susțin specialiștii care trag un semnal de alarmă.

Florin Drăgan, rector Universitatea Politehnica Timișoara: Costurile legate de utilități au crescut destul de mult, costurile cu resursa umană au crescut, s-ar putea ca unii să ia decizia să nu mai vină, deja sunt retrageri din piață.

Daniel Giura, vicepreședinte ARIES: Salariul mediu în domeniu este undeva la 3.883 de euro brut, pe lună, așa că pentru un angajat în mediu 10% înseamnă către 400 de euro, adică o chirie în Timișoara sau în alt oraș din țară. MUSCA Ar fi nemaipomenit dacă am avea o predictibiliate și am ști cu un an înainte absolut tot ceea ce gândesc guvernanții și ar vrea să schimbe.

Noile măsuri fiscale ar putea intra în vigoare în această toamnă.

Reporter: Mihai Vălușescu / Operator: Mihai Pop

Editor : Liviu Cojan