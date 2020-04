Arafat: Azi începem repartiţia a 200.000 de măşti FFP2 către unităţile sanitare, inclusiv în sectorul medical de urgenţă

Secretarul de stat în MAI Raed Arafat a precizat că în ultimele 24 de ore au fost distribuite 100.000 de măşti FFP2 şi FFP3 şi începând de sâmbătă vor fi distribuite alte 200.000 de măşti către unităţile sanitare şi către sectorul medical de urgenţă.



"În ultimele 24 de ore, colegii pompieri au distribuit 100.000 de măşti FFP2, FFP3 care au fost achiziţionate prin ONAC şi semnate de IGSU. Repartiţia s-a făcut în comun cu Ministerul Sănătăţii, iar cantitatea a fost distribuită în ţară la nivelul şi serviciilor de urgenţă şi la nivelul spitalelor care îngrijesc astfel de pacienţi, pentru a veni în sprijinul colegilor de acolo. Astăzi, din altă sursă care este UNIFARM, începem repartiţia a 200.000 de măşti FFP2 care urmează să fie distribuite în unităţile sanitare şi inclusiv în sectorul medical de urgenţă - asta înseamnă şi pompierii care lucrează în prima linie cu pacienţii şi care transportă pacienţii respectivi - urmând ca repartiţia şi distribuirea efectivă să fie făcută de colegii pompieri în următoarele 24 de ore către unităţile sanitare. În total vor fi distribuite în 48 de ore aproape 300.000 de măşti", a declarat Arafat la sediul MAI.

Potrivit acestuia, săptămâna viitoare, cu sprijinul MApN, o aeronavă militară aparţinând bazei NATO din Ungaria va aduce în ţară 100.000 de combinezoane pentru protecţie. Transportul are loc şi cu colaborarea omologilor din SUA, a adăugat Arafat.



Oficialul MAI a mai precizat că există şi alte materiale de protecţie care "sunt pe drum" fie prin UNIFARM, fie prin ONAC şi IGSU, acestea urmând să fie distribuite în perioada următoare.



"Noi avem contractate 200 de ventilatoare deja de către ONAC şi IGSU pentru spitalele din România, dar data de sosire a lor la acest moment nu este certă, din cauza unor modificări care au avut loc după ce a fost semnat contractul. Am luat unele măsuri pentru a creşte numărul ventilatoarelor imediat, şi asta este prin identificarea a aproximativ 120-130 de ventilatoare în dotarea serviciilor de ambulanţă. Acestea pot fi de folos în unităţile de terapie intensivă, mai ales prin identificarea a aproximativ 190 de ventilatoare de terapie intensivă de către colegii noştri de la Grupul de Coordonare Zonală de Anestezie şi Terapie Intensivă şi pe care deja am început să le aducem la Bucureşti. (...) Urmează să se facă o reparaţie generală şi să le redăm unităţilor de terapie intensivă. Dacă reuşim, din cele 190, măcar 100 să le dăm, înseamnă că am crescut cu încă 100 numărul ventilatoarelor şi a paturilor de terapie intensivă, până reuşim să importăm ventilatoarele pe care le contractăm", a arătat secretarul de stat.



El a menţionat că ONAC duce în continuare negocieri cu firmele care pot să furnizeze echipamente de protecţie sau ventilatoare.

Redactare G.M.