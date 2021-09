Ministrul Finanțelor, Dan Vîlceanu, a declarat marți seara, la Digi24, că despăgubirea asiguraților City Insurance va fi făcută cu bani din fondul de garantare. Potrivit ministrului, scopul este de a proteja păgubiții " de acest faliment important" și nu are informații că s-ar depăși fondul.

"La acest moment nu am informații că s-ar depăși acest fond de garantare. Mâine avem în Guvern o ordonanță de urgență prin care modificăm o lege. Oamenii au nevoie să fie ajutați. Îi ajutăm cu bani din fondul de garantare. Până acum, primeai 450 de mii de lei per persoană și nu conta câte polițe aveai. Acum primești 500 de mii de lei per poliță. Dacă ai avut mai multe daune, poți să primești nu 450.000 de lei pentru toate, ci 500.000 de lei pentru fiecare în parte. Până la 500.000 de lei", a spus Dan Vîlceanu.

Ministrul Finanțelor a precizat că s-a ajuns la această decizie pentru a proteja păgubiții.

"Suntem în dialog cu ASF, dar ei nu au drept de inițiativă legislativă. Ni s-a cerut această modificare pentru că sunt mulți oameni. Este o analiză pe care ASF a făcut-o și am fost inițiatori pentru că vrem să protejăm păgubiții de acest faliment important”, a mai spus Vîlceanu.

ASF a retras autorizația de funcționare pentru City Insurance

ASF a decis vineri retragerea autorizaţiei de funcţionare a City Insurance şi a cerut deschiderea procedurii falimentului împotriva societăţii. Asigurații la City Insurance au și opțiunea să denunțe aceste polițe, să renunțe la ele, să primească restul de bani pentru perioada rămasă și să-și facă asigurare la o altă companie.

Compania era liderul de piață în domeniul asigurărilor RCA, cu peste trei milioane de polițe.

Citește și: Scandalul City Insurance. Plângere la DIICOT, depusă chiar de acționarii companiei. ASF a sesizat DNA

Editor : A.A.