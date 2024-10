Brexitul a costat-o pe Marea Britanie 24 de miliarde de lire sterline, plus alte datorii de miliarde de euro

Premierul Marii Britanii, Sir Keir, se află sub presiune pentru a publica adevăratele costuri ale Brexit-ului, după ce un ministru a afirmat că Marea Britanie a cheltuit 24 de miliarde de lire sterline, adică 28 de miliarde de euro, pentru a se retrage din UE, scrie The Independent. Mai mult, Marea Britanie ar avea de plată încă 6,4 miliarde de lire sterline (aproape 8 miliarde de euro).

Potrivit sursei citate, prim-ministrul a fost îndemnat să ordone o anchetă cu privire la relația Marii Britanii cu blocul pentru a evalua pagubele cauzate de Brexit și pentru a identifica oportunități de cooperare mai strânsă în viitor.

În timp ce Sir Keir se angajează într-o „resetare” foarte populară a relațiilor cu Bruxelles-ul, ministrul Trezoreriei, Tulip Siddiq, a confirmat că Marea Britanie a plătit UE 23,8 miliarde de lire sterline (28 de miliarde de euro), ca parte a acordului său de „rezolvare financiară”.

Pe lângă banii deja cheltuiți, Siddiq a confirmat, ca răspuns la o întrebare parlamentară, că Marea Britanie va plăti încă 6,4 miliarde de lire sterline (aproape 8 miliarde de euro) blocului pentru a achita obligațiile financiare preexistente ale Regatului Unit.

Gaură „neagră” în finanțele Marii Britanii

Cifra uluitoare a ieșit la iveală în timp ce cancelarul încearcă să strângă fonduri pentru a astupa o „gaură neagră” de 22 de miliarde de lire sterline în finanțele Marii Britanii, avertizând miniștrii la începutul acestei săptămâni că vor urma „decizii dificile privind cheltuielile, bunăstarea și impozitele.”

Participanții au reacționat cu furie după ce The Independent a dezvăluit suma, cerând lui Sir Keir să inverseze prejudiciul cauzat de Brexit, urmărind legături mai strânse cu Europa.

Deputatul SNP Stephen Gethins, care a depus cererea, a declarat: „Brexitul a fost dezastruos pentru economia Regatului Unit și pentru societatea în general. Îndepărtează drepturi și oportunități pe care generația mea le-a considerat de la sine înțeles, îngreunează afacerile și plătim foarte mult pentru privilegiul de a fi în afara celei mai mari piețe unice din lume.”

„Nu există nicio cale către creștere sau succes economic în afara UE și, așa cum arată aceste cifre, încă plătim pentru greșelile unui Brexit hard Tory pentru care nimeni nu a votat. Având în vedere acest lucru, mă uimește că Sir Keir urmărește un Brexit conservator dur care privează serviciile publice de fondurile extrem de necesare într-un moment în care laburiștii continuă să urmărească o agendă de austeritate conservatoare”, a explicat acesta.

Directorul executiv Best for Britain, Naomi Smith, a declarat pentru The Independent: „Ieșirea din Uniunea Europeană nu numai că a costat Regatul Unit mari sume de bani, ci și creșterea economică, oportunitățile pentru tineri, influența pe scena mondială și multe altele.”

Sondaj: Britanicii ar vota pentru revenirea în UE dacă ar avea loc un nou referendum

Populația britanică ar vota cu o marjă considerabilă pentru a se alătura din nou Uniunii Europene dacă ar avea loc un nou referendum, potrivit unui sondaj național, scrie Politico.

Sondajul YouGov, realizat la mai bine de opt ani de la votul britanic pentru Brexit, arată că sprijinul public în favoarea reintegrării în cadrul unui ipotetic nou referendum este de 59%, 41% dintre respondenți declarându-se împotriva aderării la UE.

De asemenea, se constată un sprijin public puternic pentru legături mai strânse între Regatul Unit și UE - dar arată clar că alegătorii nu cred că guvernul laburist nou ales are un mandat pentru a încerca să se reintegreze în bloc. Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, a subliniat că Partidul Laburist nu va încerca să reintegreze UE, piața unică sau uniunea vamală în timpul mandatului său de premier. Premierul, în vârstă de 61 de ani, a declarat că reuniunea nu va avea loc în timpul vieții sale.

YouGov a constatat că majoritatea alegătorilor (51 %) consideră că victoria electorală zdrobitoare a Partidului Laburist nu îi conferă lui Starmer un mandat de a se reînscrie în UE - în comparație cu o cincime (21 %) care au afirmat că da. Cu toate acestea, sondajul arată, de asemenea, că alegătorii susțin o relație mai strânsă cu UE, care nu implică revenirea la blocul comunitar, la piața sa unică sau la uniunea vamală.

Aproape jumătate (45 %) dintre britanici au considerat că Starmer are un mandat pentru a urmări acest lucru, față de 21 % care au afirmat că nu are. Votanții Brexit din 2016 au fost la egalitate cu 36% pentru și împotriva.

