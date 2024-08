Britanicii ar vota pentru revenirea în UE dacă ar avea loc un nou referendum (Sondaj)

Populația britanică ar vota cu o marjă considerabilă pentru a se alătura din nou Uniunii Europene dacă ar avea loc un nou referendum, potrivit unui sondaj național, scrie Politico.

Sondajul YouGov, realizat la mai bine de opt ani de la votul britanic pentru Brexit, arată că sprijinul public în favoarea reintegrării în cadrul unui ipotetic nou referendum este de 59%, 41% dintre respondenți declarându-se împotriva aderării la UE.

De asemenea, se constată un sprijin public puternic pentru legături mai strânse între Regatul Unit și UE - dar arată clar că alegătorii nu cred că guvernul laburist nou ales are un mandat pentru a încerca să se reintegreze în bloc.

Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, a subliniat că Partidul Laburist nu va încerca să reintegreze UE, piața unică sau uniunea vamală în timpul mandatului său de premier. Premierul, în vârstă de 61 de ani, a declarat că reuniunea nu va avea loc în timpul vieții sale.

YouGov a constatat că majoritatea alegătorilor (51 %) consideră că victoria electorală zdrobitoare a Partidului Laburist nu îi conferă lui Starmer un mandat de a se reînscrie în UE - în comparație cu o cincime (21 %) care au afirmat că da.

Cu toate acestea, sondajul arată, de asemenea, că alegătorii susțin o relație mai strânsă cu UE, care nu implică revenirea la blocul comunitar, la piața sa unică sau la uniunea vamală.

Aproape jumătate (45 %) dintre britanici au considerat că Starmer are un mandat pentru a urmări acest lucru, față de 21 % care au afirmat că nu are. Votanții Brexit din 2016 au fost la egalitate cu 36% pentru și împotriva faptului că Starmer are acest mandat de a face presiuni pentru strângerea legăturilor.

Editor : S.S.