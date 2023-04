Primăria Capitalei vrea să majoreze cu 13,8% taxele și impozitele pentru case, mașini și terenuri. În raport cu indicele inflației, susține aparatul primarului general în actul înaintat consilierilor generali spre aprobare. Contribuabilii consideră însă injustă potențiala majorare a dărilor, mai ales în contextul economic care deja afectează societatea. Subiectul este sensibil și pentru partidele politice. Urmează un an electoral, iar creșterea impozitelor și taxelor poate cântări enorm la următoarele alegeri locale și naționale. Ședința Consiliului General al Capitalei pe acest subiect are loc astăzi.

La pas, Bucureștiul central pare uitat de administrație și administratori. Între spitalul Colțea și Kilometrul Zero al țării sunt înșirate tone de gunoaie. Pe Mavrogheni, stradă urâtă, din piatră de râu, soarele se scaldă-n bălți.

- E stradă pavată de noi. Cu ce-am avut. Neasfaltată niciodată, da. Intrăm în curte cu toată apa, tot noroiul. Noi nu putem să ne încălțăm...

- Sunteți fericită că locuiți în București?

- Nu. Nu sunt fericită. Mai ales în centrul Capitalei.

Unde ar trebui să fie flori sunt buruieni mari, sănătoase. Pe alocuri, bătrânele clădiri se descompun și-și varsă cărămizile pe trotuare. Nici cultura nu pare să-i mai intereseze pe aleșii oamenilor. Monumentul de la Aleea Celebrităților zace murdar de găinaț, în jur sunt bălării iar stelele marilor români au început să crape.

Pentru centrul unei capitale cu pretenții europene peisajul e dezolant. Și totuși, primăria care-l administrează în acte vrea ca cetățenii să-i plătească impozite majorate cu 13,8% pentru apartamente, case, terenuri și mașini. Conform ratei inflației, în baza legii. Contribuabilii cred că majorarea este nejustificată.

- Suntem în centrul Bucureștiului, la 200 de metri de Intercontinental, arată deprolabil. Capitală europeană... Din păcate, nici noi ca bucureșteni nu suntem în stare să menținem curățenia și un trai liniștit și bun pentru noi, dar cu atât mai puțin politicienii din ziua de azi, în special consilierii generali. E cea mai mare dezamăgire pe ce călcăm în fiecare zi. Străzile sunt deplorabile.

- Se justifică majorarea asta de taxe și impozite?

- Nu. În momentul de față nu. Peste câțiva ani, dacă vor arăta străzile, măcar străzile, mai bine, da. Dar în momentul de față, doi-trei ani de zile mi se pare firesc să rămână taxele măcar la nivelul din 2022.

Reprezentanții partidelor politice din Consiliul General simt tensiunea străzii. Urmează an electoral, iar scumpirile de orice fel pe care populația le simte acut, mai ales majorările de taxe și impozite, pot avea efecte politice dezastruoase la nivel local, dar și național.

Poate și din cauza aceasta liderii consilierilor municipali au păreri împărțite pentru votul de joi, 27 aprilie.

Stelian Bujduveanu - viceprimar general, PNL: Proiectul respectiv este promovat de aparatul de specialitate al primarului general. Nouă ni s-a pus în față un proiect de majorare a taxelor, conform inflației. Mai departe, rămâne să luăm o decizie în grup și să vedem cum se votează în ședința de joi.

Ana Ciceală - consilier municipal USR: Nu cred că e nejustificat, din moment ce n-avem ce face. E o operație pe care o face Consiliul General an de an, ajustarea taxelor în felul acesta, cu legislația în vigoare. Adică nu este decât o operație administrativă, practic. Chiar dacă, într-adevăr, an de an se măresc taxele din această cauză. Eu, în mod normal, n-aș majora taxe fiindcă mi se pare că există suficientă povară bugetară pe cetățeni.

Rareș Hopincă - consilier municipal PSD: Consider total nepotrivită această măsură, mai ales la nivelul Bucureștiului, municipiu care găsește, totuși, resurse financiare pentru marile proiecte. Nu era nevoie acum, în buza unei crize financiare, de măsirea taxelor și impozitelor locale.

Dacă va fi votată în cadrul ședinței Consiliului General al Capitalei, majorarea va intra în vigoare de la 1 ianuarie, anul viitor.

