Peisaj dezolant în centrul capitalei, chiar lângă kilometrul zero. Străzi pietruite neglijent, miros greu de suportat și multe buruieni. Oamenii privesc dezolați și nu mai așteaptă minuni de la primari. De altfel, mulți nu-i recunosc pe edili nici măcar în poze.

Reporter: Cu piatră de râu?

Bărbat: Primăriei îi place istoria, probabil. Și vrea să păstreze un monument istoric.

Reporter: Mijlocul Bucureștiului și avem o stradă cu piatră de râu?

Bărbat: Da!

Bărbat: Ca la țară. Mai rău!

Reporter: Păi, la țară e asfalt!

Bărbat: Da!

Reporter: Aici e București? Sau... suntem pe o albie de râu?

Femeie: Pe undeva pe la țară!

De la străzile Șelimbăr și Mavrogheni, până la kilometrul zero al țării, nu sunt o sută de metri. Nici zona zero însă nu face Bucureștiului cinste! Multă mizerie în stația de tramvai. Pe-o bancă doarme un bărbat, lângă o vitrină... altul. Pasajul Latin, din apropiere, miroase a... latrină, are mizerie lângă ziduri, igrasie pe alocuri și-un... acordeonist care are dedicații și pentru... primari.

Acordeonist în pasajul Latin: Vai, vai, vai primaaaruleee... măi...

Deasupra, tot dezinteres, tot mizerie. Lângă statuia Lupoaicei, trotuarul e improvizat și destul pavaj lipsește.

Femeie: Primarul stă să bea cafea. Nu face nimic.

Reporter: Doar la cafea?

Femeie: Atât!

Grădina Teatrului Național s-a uscat de parcă ar fi a nimănui. Un cetățean privește dezolat și spune că primarii uită mereu că aparțin orașului. E dezamăgit de toți. Nici n-a mai făcut efort să-i cunoască vizual, măcar. I-am prezentat fotografiile celor șapte edili din București. A recunoscut doar... doi.

Bărbat: Ăsta cred că e Negoiță, după cum arată.

Reporter: Care-i Negoiță?

Bărbat: Ia să vedem. Unul dintre ăștia doi, dar nu mai știu exact care. Și pe restul nu-i știu.

Am testat popularitatea edililor orașului și printre pescarii care-și încearcă norocul pe lacul mizerabil din parcul Carol.

Reporter: Știți cine-i ăla?

Bărbat: Nu!

Reporter: Doamna?

Bărbat: Nici pe ea. Pe ăsta îl cunosc.

Reporter: Cine e?

Bărbat: Am uitat cum îi zice!

În orașul îmbâcsit... primarii sunt puțin, sau deloc cunoscuți printre cetățeni... Și pare că nici nu au motive.

Reporter: Cătălin Firoiu / Operator: Claudiu Ristea

Editor : Liviu Cojan