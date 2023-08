Care e starea victimelor de la Crevedia. Rafila: Nu există ţară şi pacient la care riscul de infecţii nosocomiale să fie zero

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a anunțat marți că cei trei pacienţi în stare foarte gravă, răniţi în urma exploziilor de la Crevedia, și internați în România, sunt în stare stabilă. Întrebat de jurnaliști dacă există riscul unor infecții nosocomiale, ministrul a răspuns că „nu există ţară din lume şi pacient internat într-o unitate medicală la care să existe risc zero”.

Alexandru Rafila a fost întrebat marţi, într-o conferinţă de presă, care mai este starea celor trei pacienţi internaţi în stare gravă în urma exploziilor din Crevedia.

“Cei trei pacienţi în stare foarte gravă sunt stabili în momentul de faţă. Probabil că este vorba despre pacientul nepalez de la Bagdasar, care este în stare critică. Sunt trei pacienţi cu arsuri în proporţie de peste 90%. O altă informaţie legată, dacă vreţi, diferită faţă de bilanţul de ieri, este că încă câţiva pacienţi, cred că cinci, dacă nu mă înşel, s-au externat, alături de cei 12 care se externaseră până ieri”, a afirmat ministrul Sănătăţii.

Rafila a fost întrebat dacă există un risc pentru pacienţii răniţi în exploziile de la Crevedia legat de infecţiile nosocomiale.

“Nu există ţară din lume şi pacient internat într-o unitate medicală la care să existe risc zero. Totdeauna există un risc. Important este să faci ca acest risc să fie cât mai mic. Ei sunt îngrijiţi cu foarte multă atenţie, cu foarte multă dedicaţie.

Am fost la două dintre spitale. Alaltăieri am fost la Spitalul Floreasca, la Spitalul Bagdasar. Evident că se iau toate măsurile care să minimalizeze acest risc, dar sigur nimeni nu poate să garanteze, cum se doreşte uneori, că acest risc nu există. Există acest risc. Colonizarea cu germeni multirezistenţi poate să fie personală sau poate să fie din mediul în care se găseşte pacientul. Se fac probe microbiologice. Noi tocmai am insistat pentru monitorizarea acestor pacienţi să se ia probe mai des decât de obicei, în loc să se ia o dată pe săptămână să se ia chiar de două, trei ori pe săptămână. Încercăm să ţinem lucrurile sub control”, a explicat Alexandru Rafila.

Cel mai recent bilanț al exploziilor de la Crevedia

Pacienți critici intubați și ventilați mecanic: 3, din care:

2 pacienți - Spitalul Clinic de Urgență București;

1 pacient - Spitalul Clinic de Urgență “Bagdasar Arseni” București;

Pacienți internați aflați în stare medie sau ușoară: 24, din care:

11 pacienți - Spitalul Clinic de Urgență București;

8 pacienți - Spitalul Clinic de Urgență “Bagdasar Arseni” București;

3 pacienți – Spitalul Clinic de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri București;

1 pacient – Spitalul Universitar de Urgență București;

1 pacient – Spitalul Universitar de Urgență Elias București;

Pacienți externați: 17

Pacienți decedați: 2

Pacienți transferați în străinătate: 12

Evoluția clinică a pacienților transferați în străinătate:

1. Spitalul Clinic de Urgență București - Bruxelles, Belgia:

Suprafață corporală arsă: > 15%.

Pacient intubat și ventilat mecanic.

Stabil hemodinamic.

Stare clinică fără modificări în ultimele 24 de ore.

Monitorizat intensiv continuu.

2. Spitalul Clinic de Urgență București - Bruxelles, Belgia:

Suprafață corporală arsă: > 20%.

Pacient intubat și ventilat mecanic.

Stabil hemodinamic.

Stare clinică fără modificări în ultimele 24 de ore.

Monitorizat intensiv continuu.

3. Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar Arseni” - Milano, Italia:

Suprafață corporală arsă: > 90%.

Pacient intubat și ventilat mecanic.

Instabil hemodinamic, necesită suport vasopresor intensiv.

Stare critică, monitorizat intensiv continuu.

A fost transferat într-o altă unitate medicală din Italia, înalt specializată în tratarea arsurilor.

4. Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar Arseni” - Milano, Italia:

Suprafață corporală arsă: > 45%.

Pacient intubat și ventilat mecanic.

Stabil hemodinamic.

Stare clinică fără modificări în ultimele 24 de ore.

Monitorizat intensiv continuu.

5. Spitalul Clinic de Urgență București - Berlin, Germania:

Suprafață corporală arsă: > 40%.

Pacientul respiră spontan.

Stabil hemodinamic.

Stare clinică fără modificări în ultimele 24 de ore.

Monitorizat intensiv continuu.

6. Spitalul Clinic de Urgență București - Berlin, Germania:

Suprafață corporală arsă: > 40%.

Pacientul respiră spontan.

Stabil hemodinamic.

Stare clinică fără modificări în ultimele 24 de ore.

Monitorizat intensiv continuu.

7. Spitalul Clinic de Urgență București - Graz, Austria:

Suprafață corporală arsă: > 10%.

Patologie chirurgicală complicată din cauza localizării leziunilor de arsură și a gradului acestora.

Pacientul respiră spontan.

Stabil hemodinamic.

Stare clinică fără modificări în ultimele 24 de ore.

Monitorizat intensiv continuu.

8. Spitalul Clinic de Urgență București - Graz, Austria:

Suprafață corporală arsă: > 10%.

Patologie chirurgicală complicată din cauza localizării leziunilor de arsură și a gradului acestora.

Pacientul respiră spontan.

Stabil hemodinamic.

Stare clinică fără modificări în ultimele 24 de ore.

Monitorizat intensiv continuu

9. Spitalul Clinic de Urgență București - Viena, Austria:

Suprafață corporală arsă: > 25%.

Pacientul respiră spontan.

Stabil hemodinamic.

Stare clinică fără modificări în ultimele 24 de ore.

Monitorizat intensiv continuu.

10. Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar Arseni” - Lubeck, Germania:

Suprafață corporală arsă: > 40%.

Pacient intubat și ventilat mecanic.

Stabil hemodinamic.

Stare clinică fără modificări în ultimele 24 de ore.

Monitorizat intensiv continuu.

11. Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar Arseni” - Lubeck, Germania:

Suprafață corporală arsă: > 30%.

Pacient intubat și ventilat mecanic.

Stabil hemodinamic.

Stare clinică fără modificări în ultimele 24 de ore.

Monitorizat intensiv continuu.

12. Spitalul Clinic de Urgență București - Bergen, Norvegia:

Suprafață corporală arsă: > 25%.

Pacientul respiră spontan.

Stabil hemodinamic.

Stare clinică fără modificări în ultimele 24 de ore.

Monitorizat intensiv continuu.

