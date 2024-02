Ce amenzi a dat DSP Botoşani la spitalul unde gândacii se plimbau în Secţia de Pediatrie. „Procese verbale erau incomplete”

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Botoşani a făcut un control la Spitalul Judeţean Mavromati după ce a fost semnalată prezenţa gândacilor în Secţia de Pediatrie, stabilind că evidenţele privind efectuarea operaţiunilor de dezinsecţie erau incomplete. Doi medici de la Serviciul de Prevenire a Infecţiilor Asociate Asistenţei Medicale au fost amendaţi cu câte 5.000 de lei fiecare.

„S-a efectuat operaţiunea de dezinsecţie in cadrul secţiei incă din data de 16.01.2024 - data anterioară relatării evenimentului în presă. S-au mai efectuat succesiv două operaţiuni de dezinsecţie în data de 04.02.2024 în Compartimentului Digestivi cu substanţe biocide cu aplicare prin pulverizare (în salonul în care a stat internată mama care a semnalat prezenţa vectorilor - neocupat în acel moment) şi cu aplicare locală (aplicare de picături ) în restul saloanelor - (pacienţii şi aparţinării acestora fiind prezenţi in saloane), urmate de o nouă dezinsecţie în data de 05.02.2024 a întregului Compartiment (8 saloane) cu produse biocide aplicate prin pulverizare, secţia fiind securizată pentru 24 ore, după ce în prealabil pacienţii au fost mutaţi temporar in secţia ORL, liberă la momentul respectiv”, se arată într-un comunicat DSP Botoşani citat de News.ro.

Ei au adăugat că toate produsele biocide utilizate de către unitatea sanitară sunt avizate/autorizate de către Ministerul Sănătăţii şi deţin fişe tehnice de securitate.

Echipele de control au descoperit însă şi nereguli.

„Din verificarea documentelor puse la dispoziţie de către SJU Mavromati reiese faptul că evidenţele (procese verbale ) privind efectuarea operaţiunilor de dezinsecţe erau incomplete, de asemenea procedura operaţională privind efectuarea operaţiunilor DDD întocmită nu a fost revizuită, conform ultimelor modificări legislative, motiv pentru care s-au aplicat două amenzi contravenţionale în cuantum de 5.000 de lei fiecare – medicului şef din cadrul SPIAAM (Serviciul de Prevenire al Infecţiilor Asociate Asistenţei Medicale) al SJU Mavromati şi medicului epidemiolog din cadrul aceluiaşi serviciu - Secţia Exterioară Pediatrie şi totodată s-au prescris termene de remediere în ceea ce priveşte revizuirea procedurii de lucru şi completarea evidenţelor privind efectuarea operaţiunilor DDD, în concordanţă cu ultimele modificări legislative”, a menţionat sursa citată.

O pacientă care se află internată cu copilul în Spitalul Judeţean Mavromati din Botoşani a filmat gândaci mergând pe pereţii saloanelor şi susţine că pe la ferestrele spitalului intră aerul rece de afară.

În imaginile postate de femeie pe Facebook se vede cum pe faianţa dintr-un salon de spital, dar şi pe tocurile ferestrelor umbla gândaci. Clipul a fost filmat în 3 februarie, în Secţia de pediatrie a Spitalul Judeţean de Urgenţă din Botoşani, unde tânăra era internată cu copilul.

Editor : B.P.