Secția de Pediatrie de la Spitalul Județean Botoșani a fost închisă, după ce o mamă a postat pe rețelele sociale imagini cu gândacii, care se plimbau în voie prin saloanele copiilor. Femeia spune că cele trei zile petrecute în spital au fost un adevărat coșmar. În replică, managerul unității medicale dă vina pe soluțiile de dezinsecție care nu și-ar face efectul. Între timp, toți pacienții au fost mutați într-un alt salon.

Imaginile revoltătoare au fost postate de o mămică pe rețelele sociale. Într-un interviu pentru Digi24, femeia a povestit că a trăit un adevărat șoc când a văzut în ce condiții sunt tratați copiii. Gândacii se plimbă nestingheriți, iar mizeria este la ea acasă.

Albertina Baciu, mamă: „Eu m-am dus joi, am un copil de un an și două luni, era răcit și voma. M-am dus și erau colegi care mi-au spus că sunt gândaci, dar nu am văzut până ieri că mișunau gândacii pe lângă pătuț, copil, peste tot. Era mizerie unde se ține mâncare în dulap. Nu spală pe jos, nimic, în baie e rugină, totul groaznic. Eu cum am văzut am făcut postare și au văzut și s-au supărat, că de ce am pus, că trebuia să le spun lor. Doamna doctor, asistentele din spital m-au chemat la dânsele în birou.”

Femeia spune că nu a mai rezistat și a decis să-și trateze copilul acasă

După trei zile de groază, femeia spune că nu a mai rezistat și a decis să-și trateze copilul acasă.

Albertina Baciu, mamă: „Aseară m-am externat la 12. Nu am putut să mai stau când am văzut gândacii cum umblau. Am zis că mai bine mă duc acasă să continui tratamentul decât să mai iau alte boli.”

În urma apariției imaginilor, secția de Pediatrie a Spitalului din Botoșani a fost închisă.

Monica Adăscăliței, manager spital: „Această secție este secție veche a Spitalului Județean, iar toți pacientii din compartimentul de digestiv, toți cei 17 copii, împreună cu aparținătorii cu care sunt internați, au fost transferați într-o altă zonă a secției de Pediatrie și urmează să fie din nou dezinsecția totală a secției de digestivi. O să vedem mâine care e soluția și poate aceste soluții pe care le folosim nu mai pot face față acestor insecte.”

Dezinsecții au loc frecvent în spital, spune managerul, ultima fiind făcută chiar acum o săptămână.

