Ce au discutat premierul Ludovic Orban și secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la Bruxelles

Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a discutat joi, la sediul organizaţiei din Bruxelles, cu premierul român Ludovic Orban despre "tensiunile curente din Orientul Mijlociu" şi a mulţumit României pentru contribuţia la misiunea NATO de instruire şi formare din Irak, scrie Agerpres.

"Am discutat cu prim-ministrul despre tensiunile curente din Orientul Mijlociu. Situaţia din această regiune rămâne volatilă şi fragilă. Nu este în interesul nimănui să avem un nou conflict. Pacea şi stabilitatea în Orientul Mijlociu sunt importante pentru toţi aliaţii din cadrul NATO. Aşa că aliaţii continuă să se consulte îndeaproape", a spus Stoltenberg, în cadrul unei conferinţe de presă comune cu premierul român.

"Ieri (miercuri - n.r.) am discutat cu preşedintele Donald Trump. El a cerut NATO să devină mai implicată în Orientul Mijlociu. NATO are potenţialul de a contribui mai mult la stabilitatea regională şi la lupta împotriva terorismului internaţional. Analizăm în prezent ce putem facem mai mult", a afirmat Jens Stoltenberg.

Secretarul general al NATO a mai precizat, în context, că a discutat cu premierul irakian Adel Abdul Mahdi şi a reiterat "angajamentul puternic al NATO pentru lupta împotriva terorismului şi pentru misiunea noastră de instruire pentru a preveni întoarcerea duşmanului nostru comun ISIS". "Am fost de acord asupra necesităţii detensionării situaţiei din regiune", a adăugat el.

"Îi mulţumesc României pentru contribuţia la misiunea NATO din Irak. Siguranţa personalului nostru este esenţială. Pentru moment am suspendat misiunile de instruire şi am luat toate precauţiile necesare pentru a ne proteja oamenii. Asta include repoziţionarea personalului în locaţii diferite, atât în interiorul, cât şi în afara Irakului. Dar NATO îşi menţine o prezenţă în Irak şi rămânem în contact cu autorităţile irakiene", a mai spus Jens Stoltenberg.

La rândul său, șeful Executivului a declarat că "NATO este fundamentală pentru România, iar angajamentul nostru la succesul său este solid".

Acesta a făcut de asemenea referire la misiunile militarilor români în Afganistan, Kosovo, Irak şi a vorbit despre securitatea din regiunea Mării Negre, care "continuă să se deterioreze". El a mai spus că această temă a fost unul dintre subiectele dialogului său cu secretarul general NATO, Jens Stoltenberg.

"De asemenea, am discutat despre situaţia de securitate din Marea Neagră, care continuă să se deterioreze, în timp ce Rusia continuă să îşi consolideze postura militară. Am subliniat importanţa acordată de România consolidării rolului NATO în regiunea Mării Negre şi am convenit să colaborăm în acest sens, pentru consolidarea prezenţei aliate înaintate pe flancul estic în toate domeniile - terestru, aerian, maritim", a punctat el.

Orban a subliniat, în intervenţia sa, că România susţine "consolidarea dimensiunii politice a NATO" şi cooperarea între Alianţă şi Uniunea Europeană într-un spirit al complementarităţii.

"O altă temă importantă de discuţie a fost reflecţia asupra consolidării dimensiunii politice a NATO, pe care liderii Alianţei au decis să o prezinte. Am subliniat că acest proces trebuie să contribuie în continuare la unitatea, solidaritatea şi abilitatea NATO de a se adapta, pornind de la premisa că Alianţa trebuie să continue procesul de adaptare şi să îşi consolideze postura de apărare şi descurajare, fără ideea că Alianţa este în criză - care este incorectă", a afirmat Orban.