Cel mai mare premiu din istoria Loto 6 din 49 a fost câștigat duminică

Premiul cel mare de la Loto 6 din 49 a fost câștigat la extragerea de duminică, a anunțat Loteria Română. Este vorba de cel mai mare premiu din istoria acestui joc, în valoare de 50.096.011,76 lei (10,10 milioane de euro).

Biletul norocos a fost jucat la agentia 76-081 din Bucuresti, Sectorul 6. Biletul a fost completat astfel: in zona A cu schema redusa cod 50, in zona B s-au jucat 7 numere si in zona C, de asemenea, s-a jucat schema redusa cod 50, in total 67 de variante, pretul biletului fiind de 469,50 de lei.

Pe langa premiul de categoria I, pe biletul norocos s-au inregistrat si 23 de castiguri de categoria a III-a in valoare totala de 9.791,1 de lei si 24 de castiguri de categoria a IV-a in valoare totala de 720 de lei.

Acesta este primul castig de categoria I obtinut in acest an la Loto 6/49.

Ultima data, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost castigat in data de 03.11.2022 si a fost in valoare de 19.198.843,92 lei.

Editor : Adrian Dumitru