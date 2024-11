Celebritățile care fac sute de milioane de dolari după moarte. Freddie Mercury și Elvis Presley, în top

Anul acesta, mai mulți artiști celebri, printre care Michael Jackson și Freddie Mercury, au continuat să facă sute de milioane de dolari după moartea lor. Un top Forbes a adunat starurile care fac cei mai mulți bani, deși nu mai sunt în viață.

Veniturile din cataloagele muzicale și contractele de succesiune rămân principalele surse de venit pentru artiștii decedați. Moștenirea Regelui muzicii pop Michael Jackson a obținut o victorie uriașă în luna august, după ce un judecător a decis că vânzarea catalogului de 600 de milioane de dolari a drepturilor sale de publicare și de înregistrare către Sony poate continua, în ciuda protestelor mamei regretatului artist, Katharine Jackson.

Între timp, mai multe surse de venit continuă să aducă bani, inclusiv producțiile muzicale de pe Broadway și turneele lui MJ. În total, Forbes estimează că Jackson a câștigat mai mult de 3,3 miliarde de dolari de la moartea sa în 2009.

Freddie Mercury de la Queen rămâne un membru al regalității rock în viața de apoi, revenind pe listă pentru prima dată din 2020, cu un venit estimat la 250 de milioane de dolari datorită vânzării catalogului grupului către Sony , în valoare de 1 miliard de dolari, în iunie.

Topul celebrităților care fac cei mai mulți bani în 2024 după moartea lor

1. Michael Jackson. 600 de milioane de dolari



Regele muzicii pop încă domnește în Germania, datorită turneului internațional MJ: The Michael Jackson Musical. John Branca, avocatul de lungă durată al moștenirii lui Jackson, susține că biletele pentru premiera de la Hamburg din 2025 sunt epuizate, având potențialul de a fi cea mai mare piață a spectacolului. Producțiile suplimentare din Londra, Las Vegas și turneul din SUA - separat de spectacolul de pe Broadway - aduc 6 milioane de dolari săptămânal.

2. Freddie Mercury. 250 de milioane de dolari



Liderul trupei Queen revine pe listă pentru prima dată în ultimii patru ani. Vânzarea de 1 miliard de dolari a catalogului trupei în iunie a fost cel mai mare preț înregistrat vreodată la acea vreme. În total, Mercury a câștigat cu 241 de milioane de dolari mai mult decât în 2020, datorită unei creșteri a veniturilor din filmul biografic regizat de Rami Malek, Bohemian Rhapsody.

3. Dr. Seuss. 75 de milioane de dolari



Îndrăgitul autor de cărți pentru copii (născut Theodor Seuss Geisel) continuă să-i încânte pe tinerii cititori cu The Cat In The Hat, The Grinch Who Stole Christmas și The Lorax , prezentate noilor generații. Licențierea pentru parcuri tematice, televiziune, filme și îmbrăcăminte reprezintă restul veniturilor autorului. Două noi oferte includ monede de colecție din aur și argint și Dr. Seuss Babies, care sunt versiuni de mărimea unui copil ale lui Grinch și Cindy Lou Who, printre altele, concepute pentru a-i atrage pe cei mai mici dintre cititori.

4. Elvis Presley. 50 de milioane de dolari

O combinație de licențe ale lui Elvis Presley, streaming muzical și venituri generate de Graceland, casa sa din Memphis, Tennessee, rămâne extrem de profitabilă. Graceland a primit 600 000 de vizitatori în ultimul an, potrivit reprezentanților familiei, în ciuda eforturilor unui escroc de a o vinde la o licitație de executare silită în luna mai. În august, Departamentul de Justiție a acuzat o femeie din Missouri că a încercat să fraudeze familia Presley cu milioane de dolari.

5. Ric Ocasek. 45 de milioane de dolari



Milioanele lui Ocasek provin dintr-o înțelegere încheiată în septembrie cu Primary Wave, compania achiziționând o parte din drepturile de publicare, numele, imaginea și asemănarea regretatului lider al trupei Cars. Printre numeroasele succese, Ocasek a scris cel mai popular single al grupului, "Just What I Needed", care a fost numit unul dintre cele "500 cele mai bune cântece din toate timpurile" de Rolling Stone.

Ocasek și The Cars au înregistrat 13 single-uri în Top 40 și au vândut peste 20 de milioane de discuri.

6. Prince. 35 de milioane de dolari



Veniturile obținute de pe urma maeștrilor lui Prince, inclusiv a iconicului album Purple Rain, îi aduc lui The Purple One milioane de dolari anual, împreună cu veniturile obținute din numele, imaginea și asemănarea sa - precum și din vizitatorii complexului său din Minneapolis, Paisley Park.

Controversele l-au urmărit pe Prince în viața de apoi, după ce în iulie a apărut vestea că un documentar de nouă ore despre viața și opera sa ar putea să nu vadă niciodată lumina zilei. Printre obiecțiile declarate ale proprietății: nu le-a plăcut cum a fost filmat Paisley Park și nu le-a plăcut o secvență care compară versurile cântecului său "Let's Go Crazy", care menționează un lift, cu locul în care a fost găsit cadavrul regretatului cântăreț - un lift în Paisley Park.

7. Bob Marley. 34 milioane de dolari



Veniturile din prezent ale lui Marley includ drepturi de autor din catalogul cântărețului, în plus față de ceea ce o sursă apropiată proprietății numește o "afacere de marcă mare", inclusiv merchandise și alte oportunități de licențiere. Veniturile legendei Reggae au crescut în 2024 datorită lansării filmului biografic Bob Marley: One Love.

Familia Marley a intrat, de asemenea, într-un joint-venture (destul de adecvat) cu marca de canabis Jeeter pe un brand de canabis unic în acest an.

8. Charles M. Schulz. 30 de milioane de dolari



„Sparky", așa cum îl cunoșteau prietenii pe regretatul desenator Peanuts, a câștigat încă 30 de milioane de dolari în 2024, datorită colaborărilor cu branduri și streaming-ului. Conturile Snoopy Stan de pe TikTok stârnesc interesul Generației Z pentru franciza veche de 70 de ani, iar marfa cu iubitul beagle, plus prietenii Charlie Brown și Woodstock, de la comercianți cu amănuntul, inclusiv CVS, Aeropostale și Urban Outfitters, se epuizează.

9. Matthew Perry. 18 milioane de dolari



Supradoza accidentală de ketamină a lui Perry în octombrie 2023 a provocat o revărsare națională de șoc și durere, mai ales că actorul a fost deschis în mod public cu privire la abuzul de substanțe și problemele sale de dependență din trecut.

Cel puțin cinci persoane au fost acuzate până în prezent de moartea actorului. Memoriile sale 2022 Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, care detaliază lupta sa cu dependența, ar fi vândut peste 2,5 milioane de exemplare de la publicare. Și, la fel ca toți colegii săi din Friends, el continuă să câștige peste 17 milioane de dolari pe an din drepturi de autor - chiar și în moarte.

10. John Lennon. 17 milioane de dolari



Legendarul Beatle obține anual un venit de încredere datorită devotamentului etern al fanilor pentru muzica sa. În noiembrie 2023, regizorul Peter Jackson a folosit aceeași tehnologie A.I. pe care a folosit-o pentru a restaura documentarul The Beatles din 1970, Let It Be, pentru a produce un demo din 1978 pe care Lennon nu l-a putut termina înainte de a fi ucis în 1980. Rezultatul a fost single-ul "Now And Then", pe care colegul de trupă Paul McCartney l-a descris drept "ultimul cântec Beatles".

