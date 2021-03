Cîmpeanu: Dacă nu acceptam înjumătățirea numărului de elevi în clasă, ministrul Sănătății nu semna ordinul. Am ales răul cel mai mic

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a vorbit luni seară la Digi24 despre ordinul comun al celor două ministere, Educație și Sănătate, privind funcționarea școlilor în scenariul roșu și despre condițiile în care acesta a fost semnat. Potrivit ministrului, măsura limitării efectivului de elevi la 50% a fost impusă de ministrul Sănătății și dacă nu ar fi acceptat-o, Vlad Voiculescu nu ar fi semnat ordinul comun.

Deși declară că nu a fost de acord cu condițiile impuse de ministrul Sănătății în ceea ce privește stabilirea unor limite referitoare la participarea fizică a elevilor la cursuri, ministrul Educației a trebuit să facă niște compromisuri, astfel încât școlile să poată funcționa în continuare în scenariul roșu, elevii să poată beneficia de orele remediale și să poată susține evaluările și simulările în format fizic.

„Educația nu îmbolnăvește, te învață să respecți regulile, să nu te îmbolnăvești”, a declarat Sorin Cîmpeanu, într-un atac indirect la adresa ministrului Sănătății.

„Nu am competențe medicale să apreciez inflexibilitatea unor restricții sanitare dar am dreptul ca om de educație să mă întreb care este diferența între elevii claselor I-IV care pot veni cu prezență fizică integral și cei de a VIII-a și a XII-a care nu pot veni cu efective întregi. Am dreptul să mă întreb chestia asta”, a mai adăugat ministrul Educației.

Limitarea efectivului de elevi la 50%, cerința ministerului Sănătății pentru semnarea ordinului comun

Potrivit ministrului Sorin Cîmpeanu, dacă nu ar fi fost acceptată varianta înjumătățirii numărului de elevi din clasele terminale, ministerul Sănătății nu ar fi semnat ordinul comun, ceea ce ar fi dus la imposibilitatea desfășurării orelor remediale, a evaluărilor pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a și a simulărilor pentru clasele a VIII-a și a XII-a.

„Ministrul Sănătății a impus aceste reguli și astfel nu am avut soluții. Sunt într-o poziție ingrată, am semnat un ordin de ministru prin care am limitat prezența la 50%. Am ales răul cel mai mic”, a explicat Sorin Cîmpeanu.

Cu toate acestea, există și avantaje ale acestui ordin comun, susține ministrul Educației. Printre ele se numără și evaluările elevilor de clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, ale căror date se vor stabili cel mai târziu la începutul săptămânii viitoare printr-un ordin de ministru.

Totodată, avantaje importante ale ordinului semnat de cei doi miniștri sunt și simulările permise în format fizic pentru elevii claselor a VIII-a și a XII-a, din 22 și respectiv 29 martie, dar și orele remediale care se desfășoară, de asemenea, în format fizic.

„Recuperările vor fi făcute fizic la școală, este stupid să recuperezi în online ce ai pierdut în online”, a mai adăugat ministrul, precizând că grupele orelor remediale vor fi organizate din 10-12 elevi.

