Cine este Mircea Geoană, noul secretar general adjunct al NATO

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a decis astăzi să-l numească pe Mircea Geoană în funcţia de adjunct al secretarului general, informează un comunicat postat pe site-ul NATO.

Politicianul şi diplomatul Mircea-Dan Geoană s-a născut la Bucureşti, la 14 iulie 1958. El absolvit cursurile Facultăţii de Mecanică, din cadrul Institutului Politehnic Bucureşti. În perioada 1983-1990 a lucrat ca inginer la Trustul Energomontaj din Bucureşti. În 1987, s-a înscris la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti.

A intrat în corpul diplomatic în 1990, fiind repartizat ca referent în relaţia României cu Franţa. Un an an mai târziu, a fost numit director al Departamentului de Afaceri Europene, în cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

În 1992, a absolvit un curs de perfecţionare la prestigioasa "L'Ecole Nationale d'Administration de Paris". În 1999, a absolvit cursurile Harvard Business School - Program de dezvoltare managerială a Grupului Băncii Mondiale.

Mircea Geoană, doctor în economie mondială din 2005

Din 2005, are un doctorat în economie mondială (A.S.E. Bucureşti).

A devenit director general al Direcţiei Generale pentru Asia, America Latină, Orientul Mijlociu şi Africa din cadrul MAE, iar în 1994 a absolvit cursul despre instituţii democratice al NATO. În 1995, a fost numit director al Direcţiei Generale pentru Europa, America de Nord, America Latină, Asia, Africa şi Orientul Mijlociu. În perioada 1993-1995, Mircea Geoană a fost şi purtător de cuvânt al MAE.

Geoană, cel mai tânăr ambasador al României în 1996: la Washington

În februarie 1996, a fost numit ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României la Washington, fiind cel mai tânăr ambasador al corpului diplomatic român.

În decembrie 2000, Mircea Geoană a fost desemnat ministru al Afacerilor Externe, funcţie deţinută până în decembrie 2004. În calitate de ministru de externe Mircea Geoană a coordonat, în 2001, preşedinţia în exerciţiu a OSCE.

Pentru câteva luni, în 2004, el a asigurat din partea României preşedinţia Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU). În 2005, a îndeplinit mandatul de reprezentant personal al preşedintelui în exerciţiu al OSCE pentru Georgia.

Mircea Geoană a devenit membru al Partidului Social Democrat (PSD) în 2001, ocupând funcţia de vicepreşedinte al acestei formaţiuni (2001-2005).

Învins de două ori de Traian Băsescu - la Primăria Capitalei și la alegerile prezidențiale

În anul 2004, a candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei, dar a pierdut din primul tur de scrutin în favoarea lui Traian Băsescu.

În 2004, a lansat proiectul-program "România Socială" care propune o viziune inovatoare asupra dezvoltării societăţii româneşti. În acelaşi an, Mircea Geoană a devenit senator de Dolj, preşedinte al Comisiei pentru Politică Externă a Senatului şi membru al Comisiei Parlamentului pentru Integrare Europeană.

A fost ales preşedinte al PSD, la 21 aprilie 2005. La 10 decembrie 2006, a fost reconfirmat în funcţie de Congresul Partidului Social Democrat.

În ianuarie 2006, a fost ales copreşedinte al Comitetului Internaţionalei Socialiste pentru Europa de Sud-Est, funcţie deţinută împreună cu liderul Partidului Socialist Bulgar, Serghei Stanişev.

La 30 noiembrie 2008, în urma alegerilor parlamentare, Mircea Geoană a câştigat cel de-al doilea mandat de senator, în circumscripţia electorală nr. 5 din judeţul Dolj, obţinând 65% din voturile exprimate.

Mircea Geoană a fost ales preşedinte al Senatului la 22 decembrie 2008, el succedând lui Nicolae Văcăroiu la conducerea Camerei superioare a Parlamentului. A fost revocat din funcţie la 23 noiembrie 2011.

Mircea Geoană a candidat, la alegerile din 9 decembrie 2012, pentru Senat, în Colegiul 5 Dăbuleni-Segarcea din Dolj, unul din cele mai mari colegii din ţară, obţinând 46.833 de voturi, un scor de 70,75%.

În 2012, a fost preşedinte al Comisiei pentru Politică Externă din Senatul României. În perioada 20 decembrie 2012-7 octombrie 2013 a fost membru în Comisia pentru Afaceri Europene a Senatului României.

În 2013, a devenit preşedinte al Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru Aderarea României la spaţiul Schengen. În 2014, a fost membru în Comisia Românilor de Pretutindeni şi Înalt Reprezentant al primului-ministru pentru promovarea proiectelor economice strategice şi de diplomaţie publică.

În mai 2009, Consiliul Naţional al PSD l-a desemnat drept candidatul Partidului Social Democrat la alegerile prezidenţiale din noiembrie 2009. La 2 octombrie 2009, şi-a anunţat în mod oficial candidatura, în cadrul Congresului PSD, el participând în premieră la cursa prezidenţială. La 21 octombrie 2009, Mircea Geoană şi-a depus oficial la BEC candidatura pentru alegerile prezidenţiale.

Potrivit rezultatelor finale ale alegerilor prezidenţiale din 22 noiembrie 2009, furnizate de Biroul Electoral Central (BEC) la 26 noiembrie 2009, Mircea Geoană, candidat al Alianţei PSD+PC a obţinut în primul tur 31,15% din voturi. Acesta a reuşit să treacă în turul al doilea al prezidenţialelor, contracandidatul său fiind Traian Băsescu (32,44%).

Mircea Geoană a pierdut alegerile prezidenţiale în urma celui de-al doilea tur de scrutin din data de 6 decembrie 2009. Potrivit datelor centralizate de BEC, Mircea Geoană, a fost votat de 5.205.760 de alegători, adică 49,66%, în timp ce contracandidatul său, Traian Băsescu, a obţinut 5.275.808 voturi, reprezentând 50,33%.

Învins de Victor Ponta la șefia PSD și exclus din partid

La 18 februarie 2010, Mircea Geoană şi-a depus candidatura pentru un nou mandat la conducerea Partidului Social Democrat. Acesta a pierdut însă funcţia de preşedinte al PSD, obţinând 781 de voturi la alegerile care au avut loc în cadrul Congresului Extraordinar al partidului, la 20 februarie 2010, în timp ce contracandidatul său, Victor Ponta a avut 856 de voturi.

Biroul Permanent Naţional al PSD a decis prin vot, la 13 decembrie 2010, sancţionarea cu suspendare pentru şase luni din partid a lui Mircea Geoană.

La 14 noiembrie 2011, Biroul Permanent Naţional al PSD a decis, în unanimitate, excluderea sa din partid pentru încălcarea statutului partidului, iar câteva zile mai târziu la 22 noiembrie 2011, Comitetul Executiv Naţional al PSD a decis excluderea lui Mircea Geoană din partid.

La 16 martie 2012, Mircea Geoană a lansat o platformă apolitică, numită "România noastră", cu scopul declarat de "a aduna energiile pozitive din societate pentru o Românie dezvoltată".

Revenirea lui Mircea Geoană în PSD

A revenit în PSD în octombrie 2012, unde a rămas până în noiembrie 2014.

În aprilie 2015, Mircea Geoană a lansat Partidul Social Românesc. În decembrie 2017, partidul a organizat un congres în cadrul căruia s-a luat decizia de a se autodesfiinţa.

Din 2006, este fondator şi preşedinte al Institutului Aspen România, membru în board-ul Institutelor Aspen din SUA, Italia şi Germania, potrivit aspeninstitute.org.

Membru fondator al Harvard Club Romania - Republica Moldova, al Ecole Nationale d'Administration şi preşedinte de onoare al Institutului George C. Marshall.

În 2010, a înfiinţat ONG-ul numit "Comitetul Naţional pentru Dezvoltare", se arată pe pagina oficială de Facebook a CND.

Lucrările publicate de Mircea Geoană

Printre lucrările publicate de Mircea Geoană se numără: "Politica externă a României la începutul secolului XXI" (2005); "America, Europa şi Modernizarea României - Fundamente pentru un proiect românesc de societate" (2006), "Modelul Social Românesc - Calea către o altă Românie" (2008). În noiembrie 2009 a lansat cartea autobiografică intitulată "Încredere".

Este co-autor al recentului volumul "Open Door: NATO Enlargement and Euro-Atlantic Security in the 1990s", publicat de Johns Hopkins School of Advanced International Studies şi Brookings Institution Press, arată nato.int.

A fost decorat cu Ordinul Naţional "Steaua României", în grad de Cavaler în decembrie 2000. În octombrie 2002, a fost decorat cu Legiunea de Onoare a Franţei, cea mai înaltă distincţie civilă şi militară a acestei ţări. În 2013, a primit distincţia italiană "Stella della Soliedarita", potrivit site-ului senat.ro.

