Chiar dacă PNL a anunțat prin președintele său de partid că nu mai dorește o guvernare cu PSD, cel mai probabil, în ciuda tuturor orgoliilor, aritmetica parlamentară va genera tot o colaborare PSD-PNL și din 2025. Este cel mai probabil scenariu, însă nu și singurul.

Acum trei ani de zile am fi spus că nu vom vedea PNL și PSD împreună, că animozitatățile dintre cele două mari partide sunt mult prea puternice. În noiembrie 2021, însă, printr-un acord politic s-a constituit Coaliția Națională pentru România, formată ca un „compromis”, justificat prin efectele crizei sanitare generată de pandemia de COVID-19. Din compromis în compromis, s-a ajuns la trei ani deja de guvernare și funcții împărțite frățește.

Momentul actual se prezintă a fi cel mai mare hop al Coaliției lui Nicu și Marcel. În apropierea campaniei pentru alegerile prezidențiale, interesele fiecărui partid au fost deasupra nevoii de „stabilitate politică”. Așa s-a ajuns la răcirea relației dintre Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu și dorința aparentă a PNL de a nu mai sta la masă cu PSD după aceste alegeri. PNL spune că dorește o guvernare de Dreapta.

Însă, cel mai probabil, în ciuda tuturor orgoliilor, aritmetica parlamentară va genera tot o colaborare PSD-PNL și de la anul. Variantele de guvernare din 2025 pot fi luate două câte două. Unele scenarii, însă, nu par foarte probabile. Dar s-a dovedit că oricât de mare ar părea prăpastia dintre unele formațiuni politice, în politică este valabilă mai mult ca oriunde zicala „niciodată să nu spui niciodată”.

Formula PSD-PNL, cea mai probabilă și de la anul

Coaliția PNL-PSD este pe muchie de cuțit. Președintele liberalilor afirmă că nu mai dorește o relație cu social-democrații. Unii sunt de părere că e vorba doar de o strategie de campanie, pentru ca PNL să întoarcă electoratul dezamăgit de asocierea lor cu PSD. De la anul, consideră majoritatea, cel mai probabil scenariu este aceeași formulă de guvernare.

„Eu cred că structurile locale ale PSD și PNL, în marea lor majoritate, își doresc continuarea acestei formule de guvernare și sunt mulțumite cu ceea ce s-a întâmplat până acum. Există o perspectivă importantă de continuare a guvernării, indiferent de ce se spune și ce se întâmplă în această perioadă electorală, care ține mai mult de calcule electorale. E adevărat că sunt multe lucruri care se pot întâmpla care să dea peste cap acest plan. În primul rând rezultatul alegerilor, atât cele prezidențiale cât și cele parlamentare. De rezultatul alegerilor va depinde în principal rămânerea în picioare a Coaliției PSD-PNL și poate și de posibile schimbări la vârful celor două partide. Posibil ca în funcție de rezultatul Partidului Social-Democrat acesta să mai aibă și altă variantă în afară de PNL. PNL, probabil, nu va avea altă variantă în afară de PSD”, spune consultantul politic Adrian Zăbavă.

Guvernarea PSD-AUR/ PNL-AUR

AUR este un partid în creștere, urmare a nemulțumirii oamenilor față de opțiunile tradiționale. Atât PSD, cât și PNL, spun că nu ar guverna „cu extremiștii”. Însă „nu sunt punți de netrecut”, spun experții.

Chiar europarlamentarul PSD Mihai Tudose nu a exclus varianta unei alianţe a social-democraţilor cu AUR după alegerile parlamentare. Întrebat la Digi24, el a răspuns: „Toate variantele sunt posibile. Şi PNL cu AUR, şi USR cu AUR. Toate sunt posibile, teoretic”.

Liderul PSD i-a găsit motiv pentru o astfel de afirmație și l-a contrazis: „E în campanie electorală, normal, ce vreţi, să trimită numai zâmbete la PNL?. Da, exclud guvernarea cu AUR. Nu e nici prima, nici ultima oară”, a spus Ciolacu.

Președintele AUR, însă, nu închide liniile de dialog pe viitor.

„Pot să vă spun cu cine nu-l formez (n.r. - Guvernul). Cu Ciucă şi Ciolacu. N-am spus cu PSD şi PNL, am spus cu Ciucă şi Ciolacu, adică cu actualele echipe din actuala guvernare, cu cei care au fost în echipele de guvernare. În fiecare formaţiune politică găsim parteneri de dialog, oameni cu care ne putem înţelege şi cu care stabilim zece măsuri pe care le agreăm pentru reformarea României”, a zis Simion.

„Există posibilitatea ca PSD să poată să facă o majoritate în funcție de câte bune vor fi rezultatele sale, poate cu AUR. Un rezultat alegerilor poate legitima o guvernare PSD-AUR într-un fel sau altul, într-o situație atipică, poate, chiar în ciuda declarațiilor de acum. Nu-i văd neapărat în forma asta, cred că ar fi întrucâtva problematic ulterior și pentru PSD și pentru AUR, mai ales dacă e să ținem cont de perioada complicată din punct de vedere economic a României, cel puțin din 2025 încolo. În funcție de rezultatele alegerilor prezidențiale și parlamentare, cred că putem asista la mișcări surpriză, nu neapărat cu partide in corpore, dar poate cu parlamentari luați la bucată care să certifice sau să pună umărul la o anumită majoritate de un fel sau altul. La fel aș spune și la PNL. Nu cred că sunt punți de netrecut între PNL și AUR la un anumit moment dat. Poate chiar sunt mai puține, mai ușor de trecut decât între PSD și AUR”, consideră consultantul politic Adrian Zăbavă.

Reformarea Coaliției de Dreapta

Ideal pentru PNL este crearea unei construcții politice în jurul său. Însă rezultatele de azi ale USR și PNL sunt mai slabe decât în urmă cu patru ani.

„Astăzi eu nu văd o posibilă majoritate coagulată, de Dreapta, în jurul PNL, alături de USR, din două motive. Unul, faptul că electoral, așa cum arată sondajele de opinie, nu pare să poată ajungă acolo în nici o privință. Să nu uităm că acest lucru s-a întâmplat în 2020, după ce PNL a luat 25% și USR, cred că în jurul de 15%, dacă nu mă înșel, adunându-se la asta, UDMR-ul. Astăzi PNL este undeva pe la 15% și USR-ul este chiar spre 10%, deci foarte departe de 50%. Și doi la mână, nu există punți de comunicare între PNL și USR astăzi, cu câteva excepții electorale. Și cred că singura excepție aici nu este neapărat o puncte de comunicare, ci un numitor comun, indirect, și acela este Nicușor Dan. Dar vedem că atât PNL cât și USR încearcă pentru voturile de la București să-și lipească imaginea de Nicușor Dan, ambele susținându-l în toate demersurile sale. Dar de aici și până la vorbi de o guvernare împreună e un drum foarte lung, mai ales că guvernarea anterioară s-a încheiat cu foarte, foarte, foarte multe reproșuri”, explică analistul.

Guvernul de uniune națională

Este o idee destul de greu de pus în practică, spun analiștii, și o recunosc chiar și candidații, dar nu e de ignorat. Candidatul independent Mircea Geoană se prezintă drept un viitor președinte fără culoare politică, deasupra partidelor. El spune că va sta la masă cu toți cei care sunt dispuși să o facă și nu a exclus formarea unui astfel de guvern de Uniune Națională, dar ce-i drept, ca ultimă variantă.

„Ar fi o soluție excepțională. Majoritatea PSD-PNL e o majoritate care nu și-a demonstrat utilitatea. Guvernul de Uniune Națională ar însemna o criză pe care n-ai cum să o rezolvi. E ultima ultima soluție într-o democrație să ajungi la așa ceva (...) Evident că voi respecta votul romanilor. Dar mă voi uita cu atenție la calitatea oamenilor care mi se propun. Am nevoie de oameni compentenți. Aceste partide au cu abundență acești oameni (...) Cred că și PSD și PNL și USR, poate și alte partide, dacă intră în Parlament, UDMR, au suficient de mulți oameni competenți”, a argumentat prezidențiabilul.

„Un Mircea Geoană care va câștiga alegerile prezidențiale va deveni un kingmaker al politicii românești și va asigura puterea necesară pentru a influența inclusiv soarta partidelor, într-un fel sau altul. Dar neavând un model de acest gen, în momentul de față, ne e foarte greu să anticipăm cum ar putea să arate guvernarea sub un președinte independent de felul ăsta, care nu controlează direct un partid. Mircea Geoană președintele poate dori să controleze din nou Partidul Social-Democrat, sau Mircea Geoană poate, intrând în turul 2, reușește ca pe 1 decembrie să bage indirect un partid sau partide noi cu care are legături, în Parlament, și acolo se poate să joace în perspectiva guvernării noi. E greu să anticipăm acest scenariu. Un guvern de Uniune Națională se întâmplă de obicei când există o situație complicată. E nevoie de un argument solid ce ține de situația țării, nu de situația politică. Mă îndoiesc că USR și AUR, de exemplu, ar vrea să intre într-un guvern de Uniune Națională sub sceptrul lui Mircea Geoană”, a argumentat Adrian Zăbavă.

Pe cine nu vom vedea împreună la Palatul Victoria

Este în zadar să ne raportăm la ideologia partidelor din țara noastră și la măsurile promovate de acestea pentru a da un răspuns la întrebarea „pe cine nu am putea vreodată împreună?”, spun politologii. Asta fiindcă în România, doctrinele partidelor pare că s-au omogenizat și fiecare acționează pur și simplu strategic, pentru a exploata un subiect din punct de vedere electoral.

Adrian Zăbavă: „Greu de spus din punct de vedere ideologic, pentru că ideologia partidelor românești astăzi este trecută la <<și altele>>. Și asta se vede inclusiv atunci când ele ajung la guvernare, dar chiar și când sunt în opoziție. Raportarea partidelor astăzi, partidelor românești, e mai puțin una ideologică, cât mai mult una politică de moment și cu privire la subiecte de pe agendă.

Dar, după părerea mea, modul în care USR s-a poziționat și încă se poziționează, face ca soluțiile lor să fie foarte mult îngustate. Astăzi nu văd USR să fie credibil într-un guvern decât cu Partidul Național Liberal și alți parteneri mici. Cu siguranță nu cu PSD și nu cu AUR. USR, prin modul în care s-a poziționat, dacă vrea să mai fie credibil în continuare, n-ar putea intra la guvernare, cel puțin pe termen scurt, cu PSD și cu AUR”.

Concluzionând, declarațiile de acum fac parte doar dintr-o poză de moment. Partidele politice se poziționează așa cum cred că le face bine din punct de vedere electoral. Dar oricât ar nega colaborarea cu un partid sau altul, oricât de „dușmani” s-ar prezenta, istoria arată că interesele politice sunt mai presus decât cuvântul dat.