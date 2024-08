Ciolacu, despre cazul de la Spitalul Sf. Pantelimon: Medicii trebuie să salveze vieţi, nu să omoare oameni

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, joi, în legătură cu cazul de la Spitalul Sfântul Pantelimon unde doi medici sunt acuzaţi de procurori de omor calificat cu premeditare, că nu a crezut că se poate întâmpla aşa ceva şi medicii sunt cei care trebuie să salveze vieţi, nu să omoare oameni.

Marcel Ciolacu, premierul României: Sperăm să fie şi ultimul caz de acest gen. Aţi văzut la fel ca şi mine. N-am crezut că se poate întâmpla aşa ceva în realitate, pentru că noi vorbim de nişte medici care trebuie să salveze vieţi, nu să omoare oameni. Mai ales nu vorbim de un omor accidental sau de malpraxis. Vorbim totuşi de omor premeditat. Un lucru foarte grav. Ce am văzut eu ca şi desfăşurare a evenimentelor, anumite lucruri au fost sezizate mai demult, mi se pare că din aprilie, s-a trimis un control administrativ să se vadă administrativ cheltuielile şi dacă procedurile sunt respectate, pentru că, în primul rând acesta este atributul Ministerului Sărătăţii. Pe urmă am văzut că a fost un control de la Colegiul Medicilor, care au spus că nu se întâmplă nimic. Am văzut atitudinea ministrului când a cerut imediat ca acei manageri să-şi depună demisiile, deoarece ei erau cu concurs, nu puteau fi demişi decât dacă acceptau această demisie de onoare şi sunt ferm convins, mai ales după comunicatul... din punctul meu de vedere de mult timp n-am văzut un comunicat atât de dur a unor magistraţi, mai ales că vorbim aici de nişte făptuitori medici. Sunt ferm convins că încet,încet vom afla tot adevărul.

Marcel Ciolacu a subliniat, într-o declarație de presă la Constanța, că românii aşteaptă de la autorităţi să nu ia decizii emoţionale.

”Cred că România aşteaptă de la autorităţi, de la primul ministru, să nu ia decizii emoţionale. Dacă aş fi un prim-ministru care ar lua decizii emoţionale, presupun că aş fi schimbat-o şi pe doamna ministru Deca săptămâna trecută când a fost scandalul de la SNSPA. Mă interesează să iau deciziile corecte şi îndreptăţite în funcţie de fapte. Ştiu că trăim într-o lume în care ne dorim imediat nişte vinovaţi, mai ales că suntem în nişte luni electorale. Câteodată mai vrem să acoperim cu alte lucruri alte tâmpenii făcute de către alţii, mai ales oameni politici. Părerea mea că trebuie să dăm dovadă de echilibru. Am văzut că Ministerul Sănătăţii s-a pus la dispoziţia Parchetului în totalitate, toate documentele, foştii manageri de asemenea. În justiţie se dă o decizie care nu ne convine. Eu n-am comentat niciodată o decizie a unui magistrat. Nu ne convine. Nu înseamnă că ministrul Justiţiei e vinovat. Un magistrat a luat acea decizie. Dacă vrem să trăim într-o ţară normală pe care să o construim în primul şi în primul rând pentru dumneavoastră, pentru copiii noştri, părerea mea că deciziile trebuiesc luate, îndreptăţite şi având toate detaliile”, a afirmat premierul.

Marcel Ciolacu a precizat că un ministru al Sănătăţii ar fi trebuit demis în timpul pandemiei când a luat decizii administrative care au dus la pierderi de vieţi omeneşti.

”Cu adevărat îmi doresc că toate aceste detalii în cursul acestei săptămâni să le avem la dispoziţie pentru a lua o decizie, să vedem dacă s-a ştiut de acest lucru, dacă a fost tolerat administrativ. S-au luat decizii de către miniştri ai Sănătăţii, s-au luat decizii administrative, care au dus la pierderi de vieţi omeneşti directe. Acele decizii s-au luat după creierul lor în timpul pandemiei, iar România a avut cea mai mare mortalitate din lume, nu din Europa. Acolo cu adevărat, un astfel de ministru trebuie demis de îndată pentru că a luat o decizie administrativă care a dus la pierderi de vieţi omeneşti. Haideţi să lăsăm ancheta să se desfăşoare. Repet am văzut Colegiul Medicilor că a făcut din punct de vedere medical o anchetă, nu administrativă cum s-au cheltuit banii sau fluxul medicamentelor. Să vedem răspunsurile de la toată lumea, dar mai ales de la Parchet care va face lumină ţinând cont că este un caz atât de grav”, a mai declarat Marcel Ciolacu.

Doi medici de la secţia de anestezie-terapie intensivă (ATI) din cadrul Spitalului Sfântul Pantelimon din Bucureşti sunt acuzaţi de omor calificat de către procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti de moartea unui pacient de 54 de ani căruia i-ar fi scăzut doza de noradrenalină, fapt ce a dus la decesul acestuia.

Editor : M.I.