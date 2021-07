Primarul Sectorului 1 a fost mandatat, marți, să ceară în instanţă rezilierea contractului cu firma de salubrizare Romprest. „E o mare victorie. Este ceea ce trebuia făcut de toți primarii dinaintea mea”, afirmă Clotilde Armand.

„Dincolo de linșaje mediatice, dincolo de jignirile și calomniile împotriva mea, după lungi bătălii, după ziua de vineri când consilierii PSD și PNL nu s-au prezentat la ședința de consiliu și au făcut front comun pentru compania care șantajează autoritatea locală și cetățenii din București, astăzi Consiliul Local al Sectorului 1 a mandatat primarul Sectorului 1 în vederea unei acţiuni având ca obiect rezilierea contractului de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza Sectorului 1”, anunță Clotilde Armand, citată de Mediafax.

Ea cataloghează decizia ca fiind „o mare victorie”.

„De astăzi primarul poate solicita Justiției rezilierea contractului cu Romprest. Asta înseamnă să nu renunți. E o mare victorie. Este ceea ce trebuia făcut de toți primarii dinaintea mea”, conchide edilul Sectorului 1.

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi pentru şi 9 abţineri.

„Astăzi am reușit ce nu a reușit niciun primar dinaintea mea, am reușit să obțin de la Consiliul Local împuternicirea pentru a rezilia contractul în instanță. Toată lumea îl înjură pe primar, dar contractul este între Consiluul Local și compania Romprest. Eu nu am nimic împotriva firmei respective, dar e ca și cum invitați o firmă să vă facă curat în curte, și în loc să facă curat, face murdar”, le-a spus edilul jurnaliștilor.

Primarul Clotilde Armand a făcut, marți, apel la consilierii locali din Sectorul 1 să se prezite la ședința Consiliului Local și să o mandateze pentru a cere în Justiție recuperarea daunelor și rezilierea contractului cu Romprest: „Dacă nu vin înseamnă că le place gunoiul pe stradă și că serviciul public este în colaps”.

Clotilde Armand a convocat o nouă ședință de urgență pentru a primi mandat să rezilieze contractul cu Romprest, după ce instanța de judecată a respins acţiunea formulată de Primarul Sectorului 1 pentru lipsa calităţii procesuale active.

Clotilde Armand: Mâine sperăm să semnăm un contract cu un salubrist

Primarul Clotilde Armand şi-a exprimat speranţa că miercuri autoritatea locală va semna un contract cu o firmă de salubritate pentru ridicarea gunoiului necontrolat, în contextul instituirii stării de alertă în Sectorul 1.

„Mâine sperăm să semnăm un contract cu un salubrist care va avea un contract de salubrizare şi care va putea să facă aceste operaţiuni nu numai de ridicare a gunoiului necontrolat, dar şi partea de măturare stradală şi tot ce face un salubrist şi pe tot sectorul, nu doar pe câteva zone primite la comandă", a spus Clotilde Armand în şedinţa Consiliului Local de marţi.

Explicații despre contractul cu Brai-Cata

Potrivit primarului Sectorului 1, contractul cu firma Brai-Cata SRL a fost făcut pentru ridicarea gunoiului necontrolat de pe domeniul public.

„Nu este un contract de salubrizare, e un contract de achiziţie directă, care se încadrează în limitele achiziţiilor directe, adică mai puţin de 69.000 de lei. Este făcut pe tonă, ca să fie foarte simplu, pentru că nu are atribuţii să facă alte operaţiuni, măturat, nu ştiu ce, pur şi simplu e de ridicare a gunoiului necontrolat care e un pericol pentru sănătatea publică.

E ceva făcut rapid, e achiziţie directă pentru a putea să rezolvăm extrem de rapid situaţia gunoiului necontrolat care se găseşte în Sectorul 1. A fost făcut pe 100 de tone parcă, asta ne-a permis achiziţia directă. Am făcut acest contract pentru centru, unde era o concentrare deosebită de gunoi necontrolat. (...) Romprest s-a grăbit să ridice imediat, înainte ca firma respectivă să poată să facă acest lucru, aşa că nu a folosit cele 100 de tone până acum", a afirmat Armand.

