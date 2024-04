6 sfaturi pentru o viață cât mai lungă de la un bărbat de 110 ani. Nu are dureri de spate și încă își conduce singur mașina

La 110 ani, unul dintre cei mai în vârstă oameni din lume spune că nu are deloc dureri de spate sau de cap și încă își conduce mașina zilnic.

Născut în 1914, Vincent Dransfield spune că încă se descurcă să facă orice activitate și că locuiește singur în New Jersey, acolo unde s-a mutat acum 79 de ani, potrivit Business Insider.

Bărbatul nu a avut niciodată probleme majore de sănătate, cum ar fi boli de inimă sau cancer, și a fost sub anestezie doar de două ori. De asemenea, nu are dureri de spate sau de cap.

Vincent Dransfield și-a împărtășit secretele longevității, acestea incluzând o viață socială activă, multă mișcare și o dietă flexibilă.

1. Bea lapte în fiecare zi

Dransfield a lucrat la o fermă când era adolescent, iar de atunci a păstrat obiceiul de a bea lapte în fiecare zi.

„Cred că a făcut foarte bine pentru oasele mele din corpul meu”, spune el.

2. Manancă ce vrea, inclusiv dulciuri și burgeri

Obiceiurile alimentare ale lui Dransfield sunt flexibile: se răsfață cu burgeri, ciocolată și dulciuri. De asemenea, mănâncă preparate gătite la microunde și cumpără mâncare de la un restaurant local.

Nepoata sa, Erica, spune că bunicul ei nu a fost niciodată vigilent cu privire la dieta lui. „A mâncat tot ce a vrut”, a spus ea pentru TODAY.com . „Nu și-a urmărit niciodată greutatea. Nu a trebuit niciodată să slăbească. A fost întotdeauna în formă”.

3. S-a lăsat de fumat și nu bea mult

Singurul alcool pe care Dransfield îl conusmă este berea, și asta foarte rar.

În ceea ce privește fumatul, bărbatul s-a apucat de țigări abia la 50 de ani. A fumat 20 de ani și apoi „a aruncat țigările și asta a fost”.

4. Continuă să aibă un scop

Lui Dransfield îi plăcea să lucreze - a făcut-o timp de 60 de ani. Când s-a pensionat, aproape de vârsta de 80 de ani, a făcut-o doar pentru că soția sa i-a cerut acest lucru.

Chiar și așa, a fost mai bine de 80 de ani din viață pompier voluntar.

5. Este în continuare activ

Munca voluntară ca pompier, pe care a început-o când avea 21 de ani, l-a ținut în mișcare mulți ani.

„Am fost activ și am fugit când a sunat alarma timp de 40 de ani”, a spus el. „Apoi, în următorii 40 de ani, (am continuat) când am avut chef”.

Dransfield nu s-a antrenat niciodată la o sală de sport și glumește despre oamenii care fac jogging. „El spune: „Încotro aleargă?”, povestește Erica.

6. Socializează mult

Unul dintre secretele universale ale longevității este să ai o viață socială vibrantă.

În timp ce soția lui Dransfield a murit în 1992, el încă păstrează legătura regulată cu familia sa: un copil, trei nepoți și șapte strănepoți. Nepoții lui îl vizitează o dată pe săptămână și sună din două în două zile pentru a verifica dacă este în regulă.

Editor : I.C