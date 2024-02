Copil salvat de un dispecer 112, prin telefon. De ce trebuie să știm să acordăm primul ajutor. Arafat: Poate salva o viață

Un dispecer din cadrul ISU a salvat viaţa unui bebeluş de doar 3 luni din Cluj, care s-a înecat cu picături pentru colici. Rudele au sunat disperate la 112 pentru că cel mic nu mai respira bine, iar bărbatul a reuşit să le explice pas cu pas, la telefon, manevrele care i-au salvat viața. Șeful DSU, Raed Arafat, a explicat la Digi24 cât de important este să cunoaștem manevrele de prim ajutor.

Florin era în tură când o femeie a sunat la 112, disperată că nepotul ei de 3 luni s-a înecat. Ce a urmat a fost o misiune contracronometru pentru salvarea bebelușului. În timp ce încerca să o liniștească pe femeie, dispecerul o întreba detalii esențiale pentru gestionarea situației. A aflat astfel că bebeluşul tocmai băuse lapte şi că i-a dat câteva picături pentru colici. În timp ce o ambulanță a plecat spre ei, Florin le-a explicat mătușii și tatălui micuțului toate manevrele salvatoare.

Plutonier adjutant Florin Oneţ, dispecer ISU Cluj: Mi-am dat seama că copilul începe să respire tot mai greu și se agravează. I-am spus tatălui să ia copilul pe antebraț, să îl aplece în față și să lovească cu podul palmei între omoplați. Am ținut legătură cu mătușa și părinții, după a început să elimine laptele și să plângă, atunci mi-am dat seama că este în regulă.

Confirmarea a venit de la medicii care au ajuns acasă la familia disperată.

Mama bebelușului: Îi mulțumim din suflet că ne-a spus ce să facem. Nu știam, că nu am mai pățit niciodată așa ceva. Nici cu primul, că mai am unul de 8 ani. E prima dată când am pățit așa ceva.

Dr. Vulpe Vlad, medic rezident UPU-SMURD: Este foarte important ca populația generală să cunoască și să aplice corect manevrele de resuscitare până sosește un echipaj specializat. Chiar poți să faci diferența între viață și moarte, să crească șansele de supraviețuire ale pacientului și să îi îmbunătățească calitatea vieții post-eveniment.

Florin Oneț nu este la prima intervenţie de acest fel. De-a lungul carierei sale, le-a explicat şi altor părinţi cum să efectueze corect manevrele de resuscitare în cazul bebeluşilor.

Plutonier adjutant Florin Oneţ, dispecer ISU Cluj: Având în vedere că am făcut foarte mult teren, multă practică și pe SMURD, cumva m-a ajutat și mă ajută în continuare să ofer informații clare și concise.

Și șeful DSU, Raed Arafat, a explicat la Digi24 de ce e important ca oamenii să cunoască manevrele de prim ajutor.

Șeful DSU, Raed Arafat: Orice manevră de prim ajutor, fie că vorbim de resuscitare, fie că vorbim de oprirea unei hemoragii, poate salva viața persoanei respective până la sosirea echipei de intervenții. Oamenii trebuie să participe la cursuri de prim ajutor și să știe ce au de făcut, chiar dacă dispeceratul nu le spune.

El a adăugat că omul aflat lângă persoana rănită trebuie să sune la 112 și apoi să înceapă să acorde primul ajutor.

Șeful DSU, Raed Arafat: Chiar dacă 112 te ține la telefon, îi pui pe speaker și discuți cu dispecerul cât tu faci manevrele. Trebuie să nu-ți pierzi răbdarea, pentru că dacă dispecerii îți pun întrebări, nu înseamnă că nu au trimis deja echipă de intervenție. De exemplu, colegul de la Cluj știa că echipa de intervenție e pe drum când dădea informațiile. Și faptul că a ținut oamenii la telefon și a dat informații este exact ce trebuie făcut.

Dar oamenii trebuie să știe să aplice manevrele și fără să primească sfaturi, participând la cursuri. Persoana cea mai importantă este cea de lângă persoana care are nevoie de ajutor.