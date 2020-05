CTP, despre măștile medicale făcute cu utilaje chinezești care se strică: Eu credeam că se fac măști cu Avram Iancu pe ele

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a asemănat procesul de fabricare a măștilor medicale la fabrica de armament Romarm cu celebrul sat Potemkin. CTP consideră absurdă pretenția de a scăpa de importuri prin fabricarea de produse cu echipamente chinezești, care se strică.

CTP s-a amuzat de faptul că echipamentele fabricii Romarm, aduse din China, au funcționat cât a durat vizita premierului și s-au stricat după aceea.

„Ca pe vremea lui Ceaușescu. Cât se plimba tovarășul, ținea. Așa a fost și la dl premier Orban”.

Gazetarul arată că guvernul a intenționat să facă măști prin producție internă și a ieșit o treabă românească: utilajele cumpărate din China s-au stricat.

„A spus dl Orban să nu mai depindem de importurile din China, ceea ce m-a dus cu gândul la măști românești cu ceapraz, cu râuri, cu încreț, cu motive românești, cu Avram Iancu sau Mihai Viteazul pe ele. Când am auzit de Romarm că face măști, am crezut că e vorba de măști de gaze, cu trompe și sifoane de-alea. De ce e nevoie ca o fabrică de arme să facă măști? Am văzut gospodine care fac niște măști foarte bune. Mașină din China putea să ia și Gicu-strategicu' din Berceni. Acum auzim că nu merge și a ordonat anchetă dl Orban. Asta e absurditatea absolută: să anunți că faci măști românești ca să nu mai depinzi de importurile din China și să iei mașini din China ca să faci măști”.

Editor: B.P.