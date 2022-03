Oamenii speriați de amenințările nucleare ale lui Vladimir Putin s-au năpustit în farmacii să cumpere pastile cu iod fără să se informeze asupra efectelor negative pe care le-ar putea avea asupra sănătății lor, în cazul administrării neadecvate. Cu toate acestea, printre ei se numără probabil și dintre aceia care refuzau vaccinul anti-COVID de teama presupuselor efecte negative. Este paradoxul remarcat de gazetarul Cristian Tudor Popescu, vineri seara, la Digi24. CTP a explicat cum funcționează această pastilă cu iod și îi îndeamnă pe oameni să fie raționali.

Cristian Tudor Popescu: „Toți oamenii aceștia care s-au năpustit acum pe farmacii ca să cumpere iodură de potasiu, precum și suplimente alimentare cu iod - care nu fac doi bani (nu fac doi bani în general, dar acum cu atât mai mult) - s-au năpustit să le cumpere fără să știe nimic. Oamenii aceștia nu știu ce e izotopul de iod radioactiv, cum se duce în tiroidă, care este perioada de înjumătățire a izotopului de iod radioactiv - care este o săptămână (după o săptămână, iodul radioactiv s-a dezintegrat, nu mai este un pericol).

Deci, această pastilă de iod - care e o pastilă concentrată, specială, care se găsește în unitățile medicale, probabil la Spitalul Militar - se dă în primele ore de după o posibilă contaminare cu radioactivitate, nu se dă înainte! Dacă ți-o dă înainte, îți îmbolnăvește tiroida, n-are ce să caute suplimentul acela enorm de iod.

Ce face iodul ăsta? Dacă primești pastila, pentru o perioadă scurtă de timp, câteva zile, intră în tiroidă - creându-i niște probleme! - și nu dă voie iodului radioactiv, izotopului care intră în organism pe gură, prin respirație, cu praful, să intre în tiroidă și să producă, bineînțeles, cancer. Asta e cu iodul.

Am o singură întrebare: oamenii aceștia, printre ei or fi și dintr-ăia care spuneau nu mă duc să mă vaccinez, domnule, că-mi crește cap de crocodil, îmi cresc solzi, așa cum am auzit eu la televizor, rămân femeile sterile, nu mă duc, domnule! Și acum, s-au dus după pastila de iod fără să-și pună cea mai mică întrebare înainte de a o băga în gură! Am și eu această observație. Nu-i condamn. (...) Nu-i rău că le-au cumpărat, foarte bine că le-au cumpărat, domnule, dar nu le luați! Nu le luați acum! Așteptați să se întâmple ceva, pentru că altfel vă fac rău, asta e tot ce pot să zic.

Era un banc în perioada comunistă: în caz de explozie atomică, toată lumea să se îndrepte în șiruri ordonate spre cimitir, ca să nu producă panică! Sigur că poate să rezolve buncărul (antiatomic) pentru moment - intri acolo, dar după aceea ce faci? Dacă are loc o explozie atomică, tot ce este în jur după aceea este mortal lungă vreme. Dacă e vorba de Cesiu 137, de pildă, are 30 de ani perioada de înjumătățire. Deci, dacă ai în atmosferă Cesiu, practic, ești pasibil de moarte în momentul în care ieși din adăpost. Dar, sigur, e o speranță, nu? Câtă vreme mai ești în viață, intri în adăpostul respectiv.

Sigur că nu trebuie să ne panicăm, dar haideți să raționăm. Să luăm în considerare aceste scenarii. N-am luat în considerare decât scenarii plauzibile. Nu discutăm fantasmagorii. Sunt scenarii plauzibile, din păcate, despre ce se poate întâmpla”.

