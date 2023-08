China a interzis toate importurile de produse „cu origine acvatică” din Japonia, după ce apa de la Fukushima a fost aruncată în ocean

China a anunțat, joi, după ce Japonia demarat proiectul de deversare în ocean a apei de la Fukushima, că interzice toate importurile de produse cu origine acvatică din Japonia, relatează Reuters. China s-a declarat de multă vreme o adversară a planului guvernului de la Tokyo de a arunca apa contaminată în ocean, deși experții internaționali spun că impactul va fi „neglijabil”.

China s-a declarat „profund îngrijorată de riscul contaminării radioactive din produsele alimentare și agricole japoneze”, după decizia guvernului de la Tokyo.

Guvernul nipon a luat decizia de a arunca apa în ocean în urmă cu doi ani, și a primit undă verde de la ONU luna trecută. Eliminarea apei contaminate este un pas cheie în dezafectarea planificată a centralei nucleare Fukushima Daiichi, distrusă de tsunami în 2011, după un cutremur devastator.

Operatorul centralei, TEPCO, a transmis că eliberarea apei a început la ora locală 1:03 și că nu au fost întâmpinate probleme sau detectate situații anormale.

Chiar și așa, China și-a reiterat opoziția fermă față de plan și a spus că guvernul japonez nu a reușit să dovedească că această apă contaminată este sigură și că nu va afecta mediul.

„Partea japoneză nu ar trebui să provoace prejudicii localnicilor și oamenilor lumii pentru satisfacerea propriilor interese egoiste”, a transmis diplomația chineză într-un comunicat.

La rândul său, Japonia a criticat China pentru că răspândește „afirmații fără bază științifică” și spune că apa este sigură, o poziție dublată de IAEA care a spus că impactul va fi „neglijabil”.

Japonia a cerut Chinei să renunțe la interdicția de import și să pornească un dialog rațional bazat pe date științifice, a spus premierul Fumio Kishida.

Piața chineză, extrem de importantă pentru exporturile japoneze

Japonia a exportat produse alimentare de origine acvatică de 600 de milioane de dolari în China, în 2022, fiind cea mai mare piață de export pentru produse japoneze, cea din Hong Kong, aflat tot sub controlul Chinei, fiind a doua. Vânzările spre China și Hong Kong au reprezentat 42% din toate exporturile de produse de origine acvatică din Japonia în 2022, conform datelor guvernamentale.

Conform rezultatelor testelor Tepco de joi, apa conține până la 63 de becquereli (unitate de măsură a radioactivității – n. red.) de tritiu per litru, cu mult sub marja de siguranță a OMS de 10.000 de becquereli per litru.

„Nu va exista niciun efect asupra sănătății oamenilor. Nu există niciun motiv științific de a interzice importurile de alimente din Japonia”, a spus Geraldine Thomas, fostă profesoară de patologii moleculare la London Imperial College.

Totuși, organizațiile de pescari din Japonia, loviți de ani de zile de prejudicii de reputație din cauza temerilor de radiație, tot se opun planului. „Tot ce ne dorim este să putem continua să pescuim”, a spus șeful Cooperativei Pescarilor Japonezi într-un comunicat.

Proteste în mai multe țări

În Hong Kong, Jacay Shum, un activist de 73 de ani, a venit la protest cu o fotografie în care șeful IAEA, Rafael Grossi, apare în ipostaza diavolului.

„Acțiunile Japoniei de a elibera apa contaminată sunt foarte iresponabile, ilegale și imorale. Nimeni nu poate să dovedească siguranța deșeurilor nucleare. Sunt complet nesigure”, a spus el.

Poliția sud-coreeană a arestat, de asemenea, 16 protestatari care au pătruns forțat în ambasada niponă de la Seul, deși guvernul sud-coreean a transmis că și-a făcut propria evaluare și că nu a găsit nicio problemă.

De cealaltă parte, regimul de la Phenian a cerut ca Japonia să-și oprească „imediat” operațiunea și a spus că ea este o „crimă împotriva umanității”.

Mai multe zeci de protestatari s-au adunat, de asemenea, în fața sediului TEPCO din Tokyo pentru a protesta cu bannere pe care scria „Nu aruncați apă contaminată în mare”.

„Dezastrul de la Fukushima nu s-a terminat. De această dată doar 1% din apă va fi eliberată. De acum, vom continua să luptăm o lungă vreme pentru a opri deversarea pe termen lung a apei contaminate”, a spun Jun Iizuka, protestatar japonez.

Editor : Adrian Dumitru