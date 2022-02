CTP: Putin nu este om. Este o mașinărie programată de KGB să ucidă, „gata pentru orice”, chiar și pentru un atac nuclear

Cristian Tudor Popescu a vorbit joi, la Digi24, despre războiul pornit de Vladimir Putin în Ucraina. Gazetarul i-a făcut un portret liderului de la Kremlin, despre care spune că „nu este om”. „Este o mașinărie programată de KGB să ucidă”. Însă lucrul care îl înspăimântă pe CTP este faciesul lui Putin din finalul declarației de joi dimineața, când spune „Suntem gata pentru orice”.

Cristian Tudor Popescu: Astăzi au fost multe imagini greu de privit, imagini groaznice. Ți se rupe inima gândindu-te la ce se întâmplă cu oamenii de acolo, sub tirul rachetelor, sub amenințarea elicopterelor, avioanelor și a trupelor rusești care sunt la porțile lor, practic, la ușile oamenilor, acum.

Dar, mie mi s-a părut lucrul cel mai teribil, din ce am văzut astăzi, mutra, faciesul lui Vladimir Putin. L-am studiat, am pus imaginea în mod repetat, atunci când a rostit discursul de azi dimineață - cred că am văzut-o de vreo zece ori -, și am tras niște concluzii.

Acest, nu spun om, pentru că nu este om. Vladimir Putin nu este om. Vladimir Putin este o mașinărie programată să ucidă, de către KGB, de unde provine.

Această ființă este în clipa de față afectată de o boală psihică care se numește „sindromul sfârșitului lumii”.

Vladimir Putin se află acum, din punct de vedere al existenței sale, se află la sfârșitul virilității, și traversat de pulsiunea morții.

Vladimir Putin este un terorist care s-a năpustit acum asupra Europei cu o mitralieră grea în brațe, trăgând în tot ce mișcă. Nu numai ținte militare, nu numai soldați, dar și civili, copii, femei și care pe deasupra poartă pe sub haine o vestă burdușită cu explozibili. Și acești explozibili sunt nucleari.

Și Hitler se găsea exact în această situație psihică în primăvara lui 1945 - „sindromul sfârșitului lumii”. Adică, „pier eu, dar să piară cu mine întreaga lume, inclusiv poporul german”, pe care Hitler nu-l considera demn de el, atunci. Dar Hitler nu a avut la dispoziție bomba atomică. Exact același sindrom se manifestă la Putin, când a spus „suntem gata pentru orice”. Asta înseamnă chiar pentru o confruntare nucleară, în care, eventual poporul rus să fie exterminat într-o proporție pe care nu o pot discuta aici.

„Putin s-a angajat pe drumul fără întoarcere. Nu mai este posibilă, din acest moment, nicio soluție politică”

Înainte de a ataca Ucraina, Vladimir Putin a ocupat Rusia. Înainte de a teroriza Europa, Vladimir Putin terorizează Rusia. Acolo, și-a pus la punct un mecanism de reprimare, de strivire a oricărei opoziții, a oricăror mișcări civile. De îndată ce încearcă cineva să ridice capul, este arestat, băgat în pușcărie, ucis, otrăvit cu diverse substanțe, după caz.

Același lucru vedem acum. Ies în stradă rușii, în atâtea localități, ca să protesteze împotriva acestui război pe care nu-l vor, vor fi bătuți cu cruzime, omorâți, arestați de poliția politică a lui Putin, demnă de Stalin.

Deci, ceea ce mă îngrozește – v-am spus că mi se pare lucrul cel mai îngrozitor – este că Putin s-a angajat pe drumul fără întoarcere. Nu mai este posibilă, din acest moment, nicio soluție politică.

Evident că Rusia nu se va mai retrage din Ucraina niciodată, că această stare de război mai mult decât rece, război la limită efectiv, cu NATO, nu mai poate să înceteze din acest moment. Este posibil, având în vedere starea psihică a liderului de la Kremlin, este posibilă și atacarea unor țări, teritorii NATO.

Cernobîl este o bombă atomică murdară. Oricând, dacă se sparge, dacă se înlătură căciula aceea de plumb și cadmiu de acolo, reziduurile radioactive, active în continuare, extrem de periculoase, pot să fie răspândite în aer asupra întregii Europe, așa cum s-a și întâmplat atunci, la Cernobîl. Acum ar putea fi și mai grav.

„Suntem gata pentru orice”, spune acest om bolnav psihic, și eu îl cred!

