Cum s-a simțit explozia din Costinești. Șeful salvamarilor: „S-a zguduit pământul. Nu ne-am mai confruntat cu așa ceva”

Șeful salvamarilor din Costinești a povestit cum s-a simțit explozia minei, în apropiere de mal. El a spus că „s-a zguduit pământul” și că oamenii erau speriați.

„Ne-am speriat, am văzut un fum albastru, nu ne-am mai confruntat cu așa ceva până cum. Am crezut că o butelie de pe la hotel a explodat. Nu ne-am închipuit să fie așa. S-a zguduit pământul. Toată lumea era mirată. Au venit toți aici. Erau unii speriați. Nimeni nu e obișnuit cu treaba asta. A fost puternică explozia. Au fost pietre aruncate, apă multă aruncată, că a explodat chiar lângă mal. Eu am sunat la 112. Erau persoane care au zis caă le dor urechile din cauza șocului. Zona este închisă, oamenii mai caută, fiindcă niște oameni spun că au mai văzut una. E steag roșu, apa e periculoasă. Curenții sunt foarte puternici și se intensifică. Misiunea scafandrilor e grea. Și cu barca e foarte greu în valurile astea”, a mai spus șeful salvamarilor din Costinești.

O explozie puternică a avut loc în zona digului din fața Hotelului Forum din Costinești. Din primele date, ar fi vorba despre o mină marină. Echipele de intervenție sunt în alertă, mai ales că ar fi depistat o a doua mină, care încă plutește.

Purtătorul de cuvânt al ISU Dobrogea, Ana-Maria Stoica, a declarat că, în urma exploziei, nu s-au înregistrat victime. „În această dimineaţă, în jurul orei 9.00, am fost solicitaţi prin apel la 112 să intervinim în staţiunea Costineşti acolo unde a avut loc o explozie pe dig. La faţa locului au fost alocate rapid mai multe resurse din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea al Judeţului Constanţa, de la staţia Tuzla o autospecială de stingere, un echipaj de prim-ajutor şi, de asemenea, ambarcaţiunea RIB, iar în aceste momente vor pleca şi colegii cu echipajul CBRN. Ajunşi la faţa locului, colegii au perimetrat zona şi au constatat faptul că este vorba de o explozie în dig. Din fericire, nu s-au înregistrat victime”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Dobrogea.

