Omul de afaceri încătușat de procurorii DIICOT a fost eliberat, sub control judiciar. Între timp, avocatul antrenorului acuzat că își obliga sportivele să se prostitueze s-a întors în țară și merge la DIICOT să vorbească cu procurorii. Clientul lui încă nu a fost dat în urmărire. Antrenorul Paul Neagu a spus pentru Digi24 că este în Germania și a negat acuzațiile. A vorbit și despre relația pe care o avea cu Radu Mazăre, fostul primar al Constanței, și el audiat în dosar în calitate de martor.

Paul Neagu, antrenorul lotului feminin de bob și sanie: Cum aș putea să constrâng o fată care are 1.85 și 80 de kg și care face mai multă forță decât mine. Sunt toate niște aberații. Îmi pare rău pentru domnul Radu Mazăre pentru care am un deosebit respect a făcut o bijuterie din acel oraș Constanța. Relația noastră a fost între pacient și fizioterapeut, eu făcând și kinetoterapie, au avut probleme de sănătate și au venit la mine, dar niciodată nu am vorbit de aceste aspecte.

Radu Mazăre spune că nu a avut niciun contact cu sportivele.

„Nu erau genul meu. Știm cu toții ce se întâmpla vara când veneam cu câte 20 de manechine într-un club. Eu aveam nevoie să ies cu fetele alea, care, n-am nimic, dar... Nici n-am auzit, că m-aș fi ferit ca dracu de tămâie”, a declarat Radu Mazăre.

DIICOT susţine că antrenorul lotului naţional feminin de bob şi sanie, Paul Neagu, a recrutat trei sportive „prin abuz de autoritate şi inducere în eroare cu privire la obţinerea unor perfomanţe sportive interne şi internaţionale” şi le-a constrâns să se prostitueze în ţară şi străinătate (Germania, Monaco şi Letonia).

Potrivit unor surse judiciare, Paul Neagu a fost ajutat de Nassar Ghaleb, cetăţean român de naţionalitate libaneză, acesta fiind patronul unui restaurant din Constanţa. Cei doi sunt urmăriţi penal pentru trafic de persoane în formă continuată, complicitate la trafic de persoane în formă continuată şi influenţarea declaraţiilor.

Omul de afaceri libanez ar fi oferit spații de cazare unde antrenorul le-ar fi dus pe fete ca să întrețină relații sexuale, sub constrângere, cu diferiți oameni de afaceri din Constanța, descriși de procurori ca oameni influenți, cu bani.

Antrenorul obținea astfel sponsorizări pentru lotul național de sporturi de iarnă. Procurorii susțin că antrenorul își și consolida astfel relațiile de prietenie cu oamenii de afaceri din Constanța.

Radu Mazăre spune că l-a văzut pe antrenorul Paul Neagu cu două fete la diverse evenimente. Surse din anchetă confirmă faptul că acesta era modul în care fetele erau introduse oamenilor de afaceri, fiind duse la evenimente, apoi erau amenințate prin violență fizică să întrețină contra voinței lor relații sexuale.

Perioada în care s-au întâmplat faptele este între anii 2012 – 2019, spun procurorii.

Antrenorul consideră că este vorba de o răzbunare a unei fete care nu a avut rezultatele sportive dorite și a ales să îl denigreze. Paul Neagu a spus că avocatul său discută cu procurorii de caz, iar dacă va fi necesar să vină în România pentru a da explicații, va lua primul avion spre țară.

