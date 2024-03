Cum vor putea vota românii din diaspora la alegerile europarlamentare din vară. Ghidul MAE

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a publicat, pe site-ul său, informaţii detaliate referitoare la exercitarea dreptului de vot de către cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate la alegerile pentru Parlamentul European din acest an.

Potrivit unui comunicat MAE, documentul oferă răspunsuri la unele dintre cele mai frecvente întrebări adresate de cetăţenii români din afara graniţelor ţării cu privire la exercitarea dreptului de vot la secţie, pe 9 iunie, precum: documentele pe baza cărora se poate vota în străinătate, orarul secţiilor de votare, modalitatea de a deveni membri ai birourilor secţiilor de votare organizate în străinătate şi detalii despre Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal.

Cetăţenii din diaspora sunt informaţi că nu vor putea vota, la secţiile din străinătate, pentru alegerile locale, care în România sunt comasate cu cele europarlamentare.

Orice cetăţean român aflat în străinătate, care are domiciliul sau reşedinţa în străinătate sau care se află ocazional în străinătate, are vârsta de 18 ani împliniţi până în ziua alegerilor inclusiv, nu are drepturile electorale interzise prin hotărâre judecătorească definitivă şi care nu s-a înscris în listele electorale ale unui stat membru UE, altul decât România, poate vota la secţiile de votare din străinătate.

Dacă respectivul cetăţean este înscris în listele electorale ale altui stat membru al Uniunii Europene îşi poate exercita dreptul de vot la alegerile pentru reprezentanţii României în Parlamentul European numai după ce dă o declaraţie potrivit căreia nu a votat la acelaşi scrutin pentru membrii în PE din statul membru în ale cărui liste electorale este înscris.

Pentru a vota în străinătate, românii din diaspora au nevoie de: cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie/ cartea electronică de identitate/ buletinul de identitate/ paşaportul diplomatic sau paşaportul diplomatic electronic/ paşaportul de serviciu sau paşaportul de serviciu electronic/ paşaportul simplu, paşaportul simplu temporar sau paşaportul simplu electronic/ în cazul elevilor din şcolile militare, carnetul de serviciu militar.

MAE recomandă tuturor cetăţenilor români ale căror documente de identitate emise de statul român au expirat să se prezinte din timp la sediile misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare pentru a obţine unele valabile.

Românii care sunt turişti în ziua votului pot să aleagă un reprezentant în Parlamentul European, pe baza unui document de identitate românesc valabil, la oricare dintre secţiile de votare organizate în străinătate.

Potrivit prevederilor legale, la alegerile pentru Parlamentul European nu se poate vota prin corespondenţă.

Lista secţiilor de votare organizate în străinătate la alegerile din 9 iunie pentru Parlamentul European va fi publicată cel mai târziu la data de 10 mai şi va putea fi consultată atât pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externe, cât şi pe pagina de internet a misiunii diplomatice din ţara în care se află cetăţenii români interesaţi.

Informaţii complete despre votul din străinătate se găsesc online, pe pagina https://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2024/pdf_2024/2024.03.26_intrebari_frecvente_parlamentul_european_2024.pdf .

La alegerile din 9 iunie vor fi aleşi cei 33 de reprezentanţi ai României în Parlamentul European. Mandatul eurodeputaţilor este de cinci ani.

Editor : I.C