De ce a ales Guvernul plata șomajului tehnic pentru angajați, deși a analizat și varianta plății salariilor. Explicațiile lui Orban

Premierul Ludovic Orban a anunțat într-o conferință de presă măsurile adoptate în ședința de Guvern care s-a întins până târziu în noapte. Guvernul va asigura plata șomajului tehnic pentru angajații companiilor care își închid activitatea, însă nu mai mult de 75% din salariul mediu brut. Ludovic Orban a explicat de ce a fost aleasă varianta plății șomajului tehnic pentru angajați, deși Guvernul a analizat și varianta de susținere a companiilor prin plata salariilor acestora.

"Am avut în analiză și o măsură activă de susținere a companiilor pentru plata salariilor angajaților, dar am luat decizia de a susține plata șomajului tehnic si din cauza contextului.

Dacă am fi am ales măsura de a susține plata salariului printr-o măsură activă din bugetul fondului de șomaj am fi instituit obligația angajaților de a se duce la muncă.

Am considerat că este pe moment, pentru situația de urgență, mult mai utilă măsura de a plăti șomajul tehnic, neobligându-i să se ducă la serviciu, astfel încât să stea acasă și să evite contactele sociale care ar fi putut să crească riscul de contaminare", a declarat premierul.

