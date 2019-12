De ce a rămas Ștefan Mandachi în România? Când a fost mândru, când a fost trufaș și când i-a fost jenă că e român

Antreprenorul Ștefan Mandachi, „autorul” primului kilometru de autostradă din Moldova și inițiatorul mișcării „#șîeu”, a povestit duminică seara la Digi24 că a fost tentat să rămână în Statele Unite, la un moment dat, dar a decis să revină în România, unde stă din „încăpățânare”. El a alcătuit o listă a momentelor în care a fost bucuros că e român, mărturisind că a avut și ocazii de a simți o adevărată „trufie” că este din România. Pe de altă parte, recunoaște că nu e ușor să răspundă la întrebarea „De unde ești?” atunci când i se pune într-un magazin dintr-o altă țară, iar în fața magazinului stau compatrioți cu mâna întinsă.

„Am avut timp opt ore să mă gândesc de la Suceava la București, pe drum, din ce cauză am rămas. Eram trei persoane în mașină și mă întrebam domnule, de ce rămân, pentru că din 11 luni, eu trei luni, anul acesta, am fost plecat din România. Și am cochetat cu ideea.

Concluzia mea este că eu rămân în România din încăpățânare. Sunt încăpățânat să rămân în România, cred că România este și țara mea și cred că sunt unul dintre proprietarii acestei țări, proprietar de țară, unul din cei 20 de milioane, și nimeni nu are dreptul să mă alunge din țară. Deci, eu din încăpățânare rămân. Nu din patriotism, nu din iubire. Din încăpățânare.

O singură dată, când am locuit două luni și jumătate în America, m-am gândit că lucrurile acolo curg atât de firesc, încât nu mi-ar strica să-mi iau o firmă prin Texas și să rămân pe-acolo. Dar am revenit și astăzi, mă rog, o concluzie superficială e că rămân în România pentru că sunt încăpățânat și nu vreau să fiu luat de prost.

Mi-am dat seama că pentru unii a rămâne în România e un act de vitejie și tot astăzi, pe drum, mă gândeam când am fost mândru că sunt român. Și am făcut o ierarhie, la rece, am zis domnule, nu stau să adâncesc subiectul, pentru că vreau să spun la prima mână. Și am fost mândru așa:

când Răducioiu a marcat golul cu Columbia

când Adrian Ilie a marcat un gol în 1998

când Ionel Ganea a dat golul din penalty

când a bătut Doroftei

când Steaua a bătut Valencia la penatly

am fost mândru de Moroșanu și Ghiță în K1

când Mungiu a luat Cannes-ul

când Maia Morgenstern a jucat în Patimile lui Hristos și exista posibilitatea să fie nominalizată la Oscarul pentru rolul secundar

când Mircea Lucescu a câștigat Cupa UEFA

am fost mândru de Simona Halep

Dar e acea mândrie care generează bucurie, nu e mândrie-trufie”, a precizat Ștefan Mandachi (33 de ani). „Poate că am fost, am simțit, de câteva ori când am fost trufaș:

când am fost în Republica Moldova și mi-am dat seama că la noi lucrurile merg mult mai bine decât acolo

când am fost în Serbia - nu neapărat ca să văd starea drumurilor, dar am văzut că și acolo lucrurile merg prost și au o flotă de mașini mult mai învechită față de România

și am mai fost trufaș o dată când am fost în Copenhaga și am văzut Mica Sirenă și am făcut o comparație cu ce structuri, ce realizări artistice avem noi, câți turiști atrage Mica Sirenă în Danemarca și câți turiști atragem noi la Târgu Jiu, de pildă, unde am fost recent și am și discutat cu un polițist local, era el și câțiva cetățeni din Târgu Jiu, și mi-a spus: Domnule, mai vine din an în Paști câte un autocar cu franceji, pentru că îl știe pe Brâncuși de-acolo”, a arătat Ștefan Mandachi.

„Ar mai fi o întrebare, ca să elucidez mândria”, a adăugat tânărul antreprenor. „Când sunt în străinătate și mă întreabă vânzătorii Where are you from? (De unde ești? - n.r.), asta-i o întrebare destul de grea. Pentru că Where are you from?, când ești întrebat în Bali sau în India, e una - pentru că în India sunt mulți oameni care își fac nevoile pe străzi sau se tund pe stradă - și una e când te întreabă Where are you from? în Italia și în fața magazinului lui sunt cerșetori români care cerșesc, care nici nu cântă la acordeon măcar și intri înăuntru și nici nu știi ce să răspunzi. Și acolo jonglezi, așa, cu răspunsul ce-i mândria pentru români”, a punctat Ștefan Mandachi.

Editor: Luana Păvălucă