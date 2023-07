De ce atacul asupra porturilor ucrainene de la Dunăre este mai grav decât asupra portului Odesa. Cerealele s-au scumpit pe burse

Atacurile ruseşti asupra porturilor ucrainene de la Dunăre au scos la lumină riscurile cu care se confruntă Kievul cu privire la ultima sa rută importantă pentru exporturile de cereale: Dunărea. Cotațiile grâului și porumbului la bursele internaționale a crescut, iar analiștii consideră atacurile asupra porturilor ucrainene de la Dunăre chiar mai grave decât asupra portului Odesa de la Marea Neagră.

Un atac rusesc cu drone a lovit o infrastructură portuară ucraineană în regiunea Odesa (sud) şi a distrus un hangar cu grâne, a comunicat luni Comandamentul operaţional ucrainean din sudul ţării „Pivden”, în timp ce purtătoarea de cuvânt a acestui comandament, Natalia Gumeniuk, a afirmat că inamicul a vizat în special porturile de partea ucraineană a Dunării, considerate drept căi alternative pentru transportul de cereale ucrainene.

Colapsul acordului internaţional, care permite Ucrainei să exporte cereale prin porturile sale de la Marea Neagă, şi atacurile ulterioare declanşate de Rusia asupra portului Odesa, au crescut aşteptările că Ucraina va recurge la rutele alternative, cea mai evidentă fiind ruta via Dunărea.

În luna mai a acestui an, volumul exporturilor de cereale ucrainene via Dunărea a ajuns la 2,2 milioane de tone, o creştere de aproape 900.000 de tone comparativ cu situaţia de la finele anului trecut. Aceste livrări au depăşit exporturile via coridorul prin Marea Neagră în luna mai, din cauza faptului că inspecţiile au încetinit plecarea navelor din Marea Neagră.

Cotaţiile la grâu şi porumb au crescut

Cotaţiile la grâu şi porumb au crescut luni la Bursa de cereale de la Chicago, după cele mai recente atacuri ruseşti asupra porturilor ucrainene, inclusiv primele atacuri asupra unor depozite de cereale de la Dunăre, transmite Reuters.

În jurul orei 9:51 GMT, cel mai tranzacţionat contract pe grâu de la Chicago Board of Trade era în creştere cu 5,7%, până la 7,37 dolari per bushel, în timp ce la bursa europeană Euronext cotaţiile la grâu au crescut cu 5,8%.

În paralel, cotaţiile la porumb au crescut cu 4,6% până la 5,61 dolari per bushel, iar la soia boabe au crescut cu 1,3% până la 14,20 dolari per bushel.

„Evoluţiile geopolitice susţin preţurile astăzi, cu atacurile ruseşti asupra porturilor ucrainene şi semnalele că războiul din Ucraina se intensifică. Săptămâna trecută piaţa a fost iniţial destul de calmă după încheierea acordului privind coridorul maritim, atenţia fiind îndreptată spre livrările mari din Rusia şi exporturile ucrainene via UE. Însă atacurile repetate asupra porturilor ucrainene sunt ceva ce piaţa nu apreciază. Există îngrijorarea că războiul din Ucraina ar putea să intre într-o nouă fază, cu posibilitatea mai multor atacuri asupra porturilor şi shipping-ului din ambele părţi”, spune Matt Ammermann, manager de risc la StoneX.

Un alt element care susţine preţurile la cereale este vremea secetoasă din SUA, care ar putea crea un stres suplimentar pentru culturile de cereale din zona de câmpie a SUA.

Analist: Mai grav decât atacurile asupra portului Odesa

Traderii erau deja îngrijoraţi că luptele ar putea pune în pericol livrările de cereale prin Marea Neagră, în condiţiile în care au dispărut speranţele pentru o reluare rapidă a coridorului maritim pentru exporturile ucrainene de cereale, care s-au încheiat săptămâna trecută.

Noutatea o constituie distrugerea de către Rusia a unor depozite de cereale ucrainene amplasate în apropiere de porturile de la Dunăre, în urma unui atac cu drone care a avut loc luni, atac care a crescut ameninţările la adresa exporturilor de cereale ucrainene către Uniunea Europeană via căi terestre şi fluviale.

„A fost pentru prima dată de la debutul războiului când Moscova a atacat terminalele de la Dunăre”, a declarat analistul Andrey Sizov.

„În opinia noastră, acesta este un eveniment mai important decât atacurile asupra portului Odesa, care erau de aşteptat. În prezent, Dunărea este cea mai importantă rută de export pentru cerealele ucrainene”, a adăugat Sizov.

Viitor incert

Ucraina are porturi importante pe Dunăre la Reni şi Izmail, pe graniţa cu România. Traderii locali de cereale, inclusiv firmele Nibulon şi Kernel, şi-au extins capacităţile din aceste porturi ca răspuns la blocada maritimă impusă de Rusia.

„Aceste porturi sunt cea mai importantă speranţă a Ucrainei pentru a-şi exporta cereale şi oleaginoasele. Credem că Ucraina ar putea exporta până la 2,5 milioane de tone de cereale şi oleaginoase în fiecare lună prin aceste porturi. Asta ar fi suficient pentru ca Ucraina să îşi exporte cea mai mare parte a surplusurilor sale exportabile. Însă pentru moment este neclar care sunt pagubele produse şi dacă Rusia va recurge la atacuri frecvente în viitor”, spune Carlos Mera, analist la Rabobank.

Rusia încearcă să „creeze dificultăţi” pentru exporturile de cereale ucrainene via Dunăre, a declarat săptămâna trecută ministrul ucrainean al Agriculturii, Mikola Solski.

