Seceta și pesta i-a făcut pe crescătorii de animale să recurgă la o situație disperată: renunță la turmele de oi. Zeci de fermieri au mers la târgul de la Segarcea, județul Dolj, ca să-și vândă animalele, în speranța că astfel mai recuperează din pierderi.

„A fost un an foarte dificil din cazua secetei. Și eu am renunțat la o parte din animale, am cumpărat dublu față de anul trecut, că le dau de patru luni grăunțe”, spune Constantin Stancu, președintele Asociației Crescătorilor de Ovine și Caprine Dolj.

„Una dintre principalele probleme a fost seceta pedologică din vara anului 2024. Au întâmpinat probleme vizavi de acea pestă a ovinelor și caprinelor”, susține Sorin Agapie, director Direcția Agricolă Dolj.

„Cu seceta e foarte greu. Nu s-au făcut cerealele, o ducem rău. Am fost nevoit, din cauză că nu sunt cereale, nu e nutreț, am dat din ele”, spune un fermier.

„Rău de tot. Animalele astea au o lună de când stau la padoc. Anul trecut, luam porumbul cu 65 de bani și anul ăsta l-am luat cu 1,10 lei. Aproape de dublu. N-o să mai iasă la fel de frumoase și bune cum erau, dar asta este, ne străduim”, spune un alt fermier.

reporter: Elena Alexandru

opertator: Adrian Niță

Editor : Izabela Zaharia