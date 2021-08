Doi alpiniști români reușesc performanțe greu de egalat. Laura Mareș devine prima femeie din România care urcă la peste 8.000 metri

Alpiniștii Laura Mareș și Justin Ionescu au cucerit două vârfuri de peste 8.000 de metri, în Himalaya. Laura Mareș a devenit astfel prima femeie din România care urcă pe un vârf de peste 8.000 de metri. Iar Iustin Ionescu e primul român care atinge două vârfuri de peste 8.000 de metri, în decurs de numai zece zile.

Justin Ionescu, alpinist: "Din 2014 până acum am visat la acesta realizare de a urca două vârfuri în același sezon. A fost nevoie de toți acești ani pentru pregătire. Nu doar fizică, ci și o pregătire psihică.

Am rămas fără mâncare după vârf. Am mâncat tot înainte de vârf ca să am energie. Am rămas doar cu apă de băut după vârf. Am coborât cu kilograme în minus, dar bine și sănătos".

Laura Mareș, alpinist: "E vorba de a dormi șapte săptămâni în cort. Să ai grijă să nu te îmbolnăvești ca să dai totul în ziua de vârf. E vorba de o durată lungă pentru această expediție. Nu e ca o excursie pe munte care se întâmplă într-o zi sau două. Trebuie să fii concentrat șapte săptămâni. Departe de familie, de copil. Este o provocare foarte mare".

"În data de 18 iulie, la ora 12.45, echipa Laura Mareș - Justin Ionescu atingea vârful Gasherbrum II, cu altitudinea de 8.035 de metri. Astfel, Laura Mareș, de profesie medic oftalmolog, a devenit prima româncă ce reușește ascensiunea acestui vârf. De asemenea, este prima ascensiune feminină românească pe un vârf de peste 8.000 de metri din Karakorum, Pakistan. Mai mult, în data de 27 iulie, la ora 11.30, adică la mai puțin de 10 zile de la ascensiunea vârfului Gasherbrum II, alpinistul Justin Ionescu reușește a doua ascensiune românească a vârfului Gasherbrum I, cu altitudinea de 8.080 de metri. Astfel, dubla ascensiune a celor două vârfuri de peste 8.000 de metri într-un singur sezon devine prima și singura realizare românească de acest gen. Performanța celor doi alpiniști români este cu atât mai importantă cu cât a fost realizată fără oxigen suplimentar și fără ajutorul porterilor de altitudine", se arată în postarea pe Facebook a Alpin Club Repedea Iași.

Editor : G.M.