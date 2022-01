România este principalul furnizor de carne vie pe piața europeană. Mii de românce apar anual în statistici ca victime ale exploatării sexuale. Fenomenul este însă mult mai amplu și cu o răspândire greu de controlat. Iar măsuri concrete pentru stoparea sau limitarea lui nu se regăsesc printre prioritățile autorităților. Oficial, una din trei prostituate din Europa este româncă - tinerele sunt transformate în mașini de produs bani chiar în țările în care ocupația de lucrător sexual este recunoscută de lege. Un astfel de exemplu este Elveția: 9 din 10 prostituate de aici sunt imigrante. Topul este condus de femei din Nigeria și România. Cazul unei prostituate românce ucise cu bestialitate în urmă cu câțiva ani a dus la schimbarea legislației în țara cantoanelor. Chiar și așa, traficanții care scapă de închisoare în România își reiau afacerile în această țară unde prostituția este o adevărată industrie. Jurnaliștii Maria Moiș și Cătălin Chițu au fost pe urmele traficanților, chiar în Elveția.

Lausanne, Elveția. Este un singur loc în oraș unde prostituția la stradă este permisă: mai precis, 800 de metri liniari unde fetele pot munci munci legal.

Discuție între jurnalist și o prostituată:

-Vorbești engleză?

-Puțin!

-De unde ești?

-Din România.

-Ești român?

-Da!

-Scuze, nu merg cu români.

-De ce?

„Vă rog, nu postați nimic, am familie, sunt și eu din România, nu postați nimic!”, ne roagă un grup de femei care spun că sunt din România.

„Nu ai voie, având un „pește” român, să te duci cu ce clienți vrei tu”, ne explică Carmen, victimă traficată în Lausanne, Elveția.

„Pe stradă e periculos, nu știi în ce mașină te urci, nu știi cine oprește lângă tine”, spune Adriana, o prostituată care lucrează, legal, într-un bordel din orașul elvețian.

„Aici, în Lausanne, sunt rețele bine ancorate”, precizează Angela Oriti, director al unui Centru de Asistență a Victimelor din Lausanne, finanțat de statul elvețian.

„Ei nu au niciun scrupul că tu, ca femeie sau fată, te simți într-un fel. Ei sunt doar cu intersul lor. Și m-a bătut că nu am facut suficienți bani”, spune Carmen.

Rebbeca Angelini, director în ProCoRe, Rețeaua Națională pentru Drepturile lucrătorilor sexuali în Elveția spune că „victimele nu vorbesc, țin pentru ele. Scopul nostru este să le facem să vorbească despre suferințele lor”.

„Nu aveam voie să fac nimic, uneori nu aveam voie nici să fac baie singură. Tot timpul eram monitorizată, eram urmărită și când dormeam, uneori mă obligau și să dorm atunci cand voiau ei”, spune Carmen, victimă.

Româncele își împart teritoriul cu femei din Nigeria. La nord, este zona celor din Africa de Vest, iar mai la sud,, strada e rezervată est-europencelor.

Discuție jurnalist - prostituată, pe stradă, în Lausanne:

-Ce preț ai?

-O sută (CHF)?

-Prea mult!

-40 (CHF)?

-40 (CHF), Ok!

„Pe mine personal nu mă deranjează. Știu că sunt aici, dar nu mă deranjează”, spune un locuitor în cartierul unde prostituția la stradă este permisă.

Am fost în Lausanne, o stradă foarte, foarte mare și întunecată și rămâneam singură. Treceau tot felul de oameni drogați, nu știu, sub influența alcoolului. Am fost într-o zonă unde era permisă prostituția și fetele de acolo erau toate românce și doar una era din Ucraina, care nu avea dinți în gură, era atât de bătută tot timpul, se vedea că era agresată, dinții îi avea sparți. Pe stradă erau doar românce”, spune Carmen.

„În fiecare săptămână, regulat, poliția se duce în stradă să vorbească cu lucrătoarele sexuale. Suntem atenți la comportamentul lor și ne uităm dacă sunt persoane care le supravegheaza activitatea”, spune Sébastien Jost, de la Poliția Municipală din Lausanne.



Discuție jurnalist – victimă:

-Nu ai incercat să îi spui unui polițist? Să ai încredere?

-Nu i-am văzut decât o singură dată, o singură dată au venit acolo. Apoi mai treceau politiști cu mașinile dar nu eram niciodată singură. (N.r. Traficanții) dădeau tot timpul ture cu mașina și deja îmi spuneau, deschideau gemul la mașină și spuneau: să stai mai dreaptă, să stau într-un fel mai atrăgător.

Reprezentanții Rețelei Naționale pentru Drepturile Lucrătorilor sexuali în Elveția spun că este greu să le facă pe victime să vorbească despre suferințele lor.

„Nu e ca și cum ele spun: uite, sunt exploatată, ajută-mă. E fix opusul. E nevoie de încredere care se construiește în timp”, explică Rebecca Angelini, director ProCoRe

„Nu aveam voie sa fac nimic, uneori nu aveam voie nici sa fac baie singură. Nu aveam voie să am credit, telefonul meu personal rămăsese la ei, eu nu mai aveam Facebook, nu mai aveam niciun contact cu nimeni. Nu aveam voie să fac nimic. Uneori nu aveam voie să fac nici baie singură”, spune Carmen.

O tânără din România care se prostitua pe străzile din Lausanne n-a apucat să le spună autorităților că e trimisă cu forța în stradă. A fost ucisă de un client la sfârșitul lunii noiembrie 2016. Cadavrul, complet desfigurat, a fost abandonat la zeci de kilometri distanță, într-o padure din Franta.

„Trupul fetei a fost găsit într-o pădure la doar câteva zeci de metri de acest loc. Mult timp a fost necunoscuta din Frasnois, această comună aflata la granita cu Elvetia. Anchetatorii chiar s-au ajutat de acest portret pentru a o găsi cât mai repede”, relatează Maria Moiș, jurnalist Digi24.

Cazul a ținut mult timp primele pagini, atât în Elveția cât și în Franța. Cadavrul fetei a fost identificat după un an. Anchetatorii elvețieni au știut sigur că e vorba despre o prostituată româncă după ce au interceptat discuțiile telefonice între traficanți din România care reclamau că le lipsește o fată. Am mers la poliția cantonală din Vaud ca să aflăm dacă Mihaela putea fi salvată.

„Mihaela nu s-a manifestat niciodată drept o victimă a rețelei. Au trecut mai multe luni între momentul găsirii victimei și cel al identificării”, spune Florence Maillard, de la Poliția Cantonală Vaud, Elveția.

Mihaela abia împlinise 18 ani când a fost dusă în Elveția chiar de traficantul împotriva căruia a depus plângere în România. Acesta nu a făcut închisoare, deși a fost găsit vinovat de complicitate la trafic de minori. Își obliga victimele să se prostitueze în țară, până când ajungeau la majorat și putea să le treacă granița.

Ofițerul care a convins-o pe fată să depună plângere împotriva agresorului povestește cum aceasta a ajuns înapoi în mâinile traficanților.

„A executat o pedeapsă cu suspendare și, din păcate, tânara despre care vorbim s-a întors la agresor”, spune polițistul de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Pitești.

„Anchetatorii elvețieni au identificat, pe lângă Mihaela, și alte 15 fete aduse tot din România aici pe străzile din Lausanne pentru a produce bani în contul traficanților români”, relatează Maria Moiș, jurnalist Digi24.

Au strâns probe și, la începutul lui 2019, au venit în România să îi caute pe membrii rețelei. La audieri, anchetatorii au aflat că una dintre victime fusese cumpărată din România cu 2000 de franci elvețieni, echivalentul a 9.500 de lei.

„Fetele lucrau într-un program infernal, aproape 10-12 ore pe zi, îmi amintesc că investigația s-a întins pe parcursul unei ierni: lucrau în condiții inumane de ger extrem, de -15/20 de grade, în condiții de ploaie, îmbrăcate sumar”, afirmă unul dintre ofițerii de la Brigada de Combatere a Criminalității Organziate Pitești.

Unele fete erau obligate să-i jefuiască pe clienți. Dacă refuzau, erau amenințate și chiar bătute. Potrivit DIICOT, tinerele au adus 2 milioane de euro clanului de traficanți din Argeș, într-un singur an.

Interceptări din dosarul traficanților, care se judecă la Tribunalul Argeș:

Liderul rețelei: Tu nu mai muncești, fă! E greu cu tine! Dar cum dracu de toată lumea muncește, în afară de tine?

Victimă: Na!

Liderul rețelei. Asta se compară cu tine? Venită de două zile?

victimă: Na. Acuma am trimis-o mai mult pe ea.

Liderul rețelei: De ce?

Victimă: Pentru că pe mine mă durea burta prea tare, că sunt la ciclu...

Liderul rețelei: Zi că nu ai vrut să muncești, nu că nu s-a putut!

Liderul rețelei: Nu vezi că zici că „îți ajunge de patru luni”, că de-aia nu mai faci bani.

Victimă: Tu nu te gândești așa un pic: orice om mai se oprește o zi, două, trei, o săptămână.

Liderul rețelei: Aham, tu te oprești de trei săptămâni. De o lună jumate nu faci un ban. Cum adică îți trebuie să te oprești?

(interceptare atașată la dosarul nr. 8084/109/2020, Tribunalul Argeș)



„Ei sunt doar cu intersul lor. M-a bătut că nu am făcut suficienți bani”, spune Carmen.

Fata așteaptă de mai bine de cinci ani ca cei care au transformat-o în sclavă sexuală să fie pedepsiți. E parte vătămată în dosarul care îi vizează pe traficanți și care încă se judecă la Tribunalul Argeș - același proces în care familia Mihaelei speră să se facă dreptate.

„Ți-am zis, sunt bine mersi toți în oraș, se plimbă fără nicio treabă. Dosarul a rămas așa cum știți dumneavoastră”, spune fratele Mihaelei, fata obligată să se prostitueze și ucisă de un client.

Discuție telefonică jurnalist - liderul rețelei de traficanți din Argeș:

Maria Moiș: Lucian, Badea, da?

Lucian Boceanu, zis Badea: Da!

Maria Moiș: Bună ziua, Maria Moiș e numele meu. Sunt jurnalist Digi24 lucrez la un material cu privire la fenomenul traficului de persoane. Știu că sunteți inculpat într-un dosar care privește traficul... (Închide telefonul)

Maria Moiș: Și asta a fost. Am încercat să îi luăm un punct de vedere șefului rețelei care a dus fete în Elveția și ne-a închis telefonul în nas.

Liderul rețelei are deja o condamnare definitivă pentru că obliga fete minore să se prostitueze în România, iar acum își așteaptă sentința într-un alt dosar de trafic de persoane. Polițiștii din canton recunosc că e greu să îi identifice pe proxeneți.

„Se știe că orice locuitor al Uniunii Europene care nu a comis infracțiuni are dreptul de a rămâne trei luni într-o țară, ca turist, lucru valabil și pentru Elveția”, explică Florence Maillard, de la Poliția Cantonală Vaud.

Iasmina, o prostiuată care lucrează de șapte ani într-un brodel din Lausanne explică modul de lucru al traficanților: „Vin, își iau hotel și după ce termină munca se duc la hotel și le așteaptă și de acolo încep: ai lucrat, ce ai făcut, câți bani ai făcut?”

„În prima seară în care eu am avut un act sexual cu unul dintre clienți, am avut, nu-mi amintesc exact, cred că 50 de franci, eu îi țineam în buzunar, pentru că îmi era și jenă și rușine să îi scot iar acesta a spus, peștele, șeful lor a spus că trebuie să mă atențioenze, că banii în casa asta se pun pe masă”, povestește Carmen.

Uneori traficanții chiar se căsătoresc cu victimele și mint autoritățile că-și aduc soțiile legal la muncă. Profesia de lucrător sexual există în codul de meserii în Elveția. De altfel, e prima țară din Europa care a legalizat-o, în 1942.

„Acestea sunt garajele din lemn, pe care le-au construit autoritățile din Zurich în 2013. Aici pot să parcheze clienții”, relatează Maria Moiș, jurnalist Digi24.

„Există un orar în care au voie să muncească, de la zece seara la cinci dimineața”, spune Sébastien Jost, de la Poliția Municipală Lausanne.

„Lucrătoarele sexuale au obligația să ne contacteze pe noi, poliția, pentru a-și anunța prezența în cantonul nostru”, spune Florence Maillard, de la Poliția Cantonală Vaud.

„Dacă lucrezi fără acte și lucrezi ilegal asta te face vulnerabil. Desigur, nu înseamnă că dacă ai acte muncești independent.”, recunoaște Rebecca Angelini, director ProCoRe, rețeaua națională pentru drepturile lucrătorilor sexuali în Elveția.

După uciderea Mihaelei, poliția elvețiană a înființat o structură specială care monitorizează activitatea lucrătorilor sexuali. Anul trecut, 300 de victime au fost salvate de pe străzi și duse în adăposturi securizate.

„Aici este spațiul lor unde pot găti, pot sta cu noi, pentru că mereu sunt cu noi. Acum sunt 9 fete și avem și apartamente nu foarte departe de aici. Adăpostul este securizat, avem și sprijin de la poliție”, spune Angela Oriti, directoarea Centrului de Asistență a Victimelor, Lausanne.

„În Lausanne majoritatea victimelor vin din Nigeria, forțate să se prostitueze în stradă, dar avem si din Europa de Est, România și Bulgaria”, spune Rebecca Angellini, director ProCoRe.

Numărul româncelor victime ale traficului de persoane s-a dublat în ultimii ani, iar fenomenul este în creștere, arată ultimul raport al Comisiei Europene. Cele mai multe femei traficate sunt repatriate din țările în care prostituția este legalizată.