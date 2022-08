Trei români au murit și cinci au fost răniți într-un grav accident produs în Bulgaria. În eveniment a fost implicat un autocar românesc în care se aflau 26 de turiști care se întorceau din vacanță, din Turcia. Autocarul a lovit o mașină despre care anchetatorii din Bulgaria spun că era în afara șoselei. Martorii spun că drumul în zonă este foarte rău, îngust, iar vizibilitatea este redusă.

Cei cinci răniți au fost aduși cu elicopterele SMURD în Capitală. În țară au ajuns aseară alți 10 români care erau în autocar și care nu au fost răniți. Al doilea șofer al autocarului, cetățean român, a fost audiat în calitate de martor și va reveni în România, anunță Ministerul de Externe.

Impactul devastator s-a produs pe şoseaua care leagă oraşul Ruse de Veliko Târnovo. Şoferul autocarului care venea din Turcia a intrat în plin într-un autoturism de pe marginea drumului. De acolo, a ricoşat într-un copac. Trei persoane şi-au pierdut viaţa pe loc, iar cea de-a patra a murit la spital.

Tunc Tanner, martor: "Drumul este foarte rău, nu se vede nimic! Drumul este foarte mic. Vii la ora 2 seara și ce vezi? Au murit trei oameni, 7-8 sunt în spital. Un alt turc a murit în spital."

Radu Filip - purtător de cuvânt al MAE: "Din pacate vorbim de un accident în urma căruia patru persoane, între care cei trei cetățeni români au decedat și 9 persoane au fost rănite. Reprezentanții misiunii diplomatice au întreprins și mențin contactul cu autoritățile bulgare."

Cei cinci români răniți în accidentul de autocar au fost inițial internați într-un spital în Bulgaria. Patru echipaje SMURD au primit misiunea să îi aducă în țară, cu tot atâtea elicoptere. Zborurile au durat mai puțin de oră.

Primul elicopter cu unul dintre cei cinci pacienti raniti in Bulgaria a ajuns pe stadionul Dinamo. Este vorba despre o pacienta in varsta de 36 de ani care are rani grave si care va fi transportata la spitalul Floreasca.

Autocarul implicat în accident făcea curse zilnice pe ruta Bucureşti-Giurgiu-Istanbul şi retur. După tragedie, premierul Nicolae Ciucă și ministrul de Interne, Lucian Bode, au transmis mesaje de condoleanțe pe reţelele de socializare.

