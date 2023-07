Record de tineri care vor să se specializeze în domeniul agriculturii și industriei alimentare, la Iași. Universitatea de Științele Vieții a încheiat perioada de admitere cu cel mai mare număr de candidați pe care i-a avut vreodată, cu 12% mai mulți decât anul trecut.

Valentin ales domeniul agriculturii cu gândul să ducă afacerea familiei, o mică fermă de animale, la un alt nivel cu ajutorul informațiilor acumulate în facultate. „Părinții mei nu au studii în domeniu, au o întreprindere cu o micro-fermă. Deocamdată sunt la un stadiu micuț, cu câteva utilaje și aș vrea să duc afacerea mai departe. Și nu cred că o să dau greș cu această facultate, sincer”, spune Valentin Ciobanu.

Peste 1600 de absolvenți de liceu s-au înscris anul acesta la Universitatea de Științele Vieții, din Iași, cea mai mare cifră de până acum. Sunt cu 12% mai mulți concurenți decât în 2022, iar unele specializări au numărat și 4 candidați pe un loc.

„Am venit aici ca a doua variantă, dar când am ajuns aici și am văzut și mi s-au prezentat mai multe, a devenit prima și am renunțat la cealaltă chiar dacă am fost admisă”, spune o tânără studentă.

„Am mai întrebat și majoritatea mi-au spus că e o alegere sigură”, a declarat un tânăr.

„Mi se pare un domeniu benefic și bine plătit”, spune o altă tânără.

„În familie avem în arendă și terenuri proprii, aproximativ 1000 de hectare lucrate, și am hotărât să urmez tot acest domeniu, să mai ajut familia”, mărturisește un alt student.

Fie că duc mai departe afacerea familiei sau o iau de la zero, tot mai mulți tineri sunt convinși că în România se poate face agricultură performantă. Dotările moderne îi ajută să fie pregătiți la absolvire pentru cele mai exigente standarde.

„În agricultură avem prezente cele mai noi descoperiri în domeniul IT, agricultura digitală este agricultura 4.0 și este cea care în domeniul de față se implementează și în România”, spune Gerard Jităreanu, rectorul USV Iași.

Cele mai căutate specializări au fost agronomia, managementul și dezvoltarea rurală, ingineria produselor alimentare și medicina Veterinară.

