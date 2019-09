Andreea Brașovean, Digi24: Am întâlnit copii care depindeau de cornul pe care îl primeau la școală, ca să nu moară de foame

”Educația este cea mai puternică armă pe care o puteți folosi pentru a schimba lumea”, spunea Nelson Mandela. O schimbare pe care, după 30 de ani de la Revoluție, românii par că tot nu o doresc. În ultimii ani, educația s-a transformat în domeniul de activitate cel mai vitregit, lipsit de resurse, de oameni, de viziune. Semnalele negative transmise de învățământul românesc sunt atât de numeroase, mai ales în zona rurală, încât Digi24 a alocat o campanie acestei teme, sub coordonarea Andreei Brașovean. Andreea, jurnalist cu 12 ani de experiență, s-a alăturat echipei Digi24 la începutul acestui an. Prezintă știrile zilei în jurnalele România 24 și, în paralel, coordonează campania Old school, new school. Pe parcursul reportajelor speciale, colega noastră a evidențiat multiplele nereguli din învățământul românesc, mai ales în zonele rurale.

1. Ce înseamnă pentru tine campania Old school, new school?

Campania Old school, New School înseamnă șansa de a cunoaște sistemul educațional din Romania, cu bune, dar și cu rele. Cu cât afli mai multe despre școala românească, cu atât simți că are nevoie urgentă să fie scuturată din temelie. Din punctul meu de vedere, școala trebuie să devină aliatul, prietenul copilului și locul în care acesta să simtă că descoperă lucruri noi, că prin joacă și socializare poate învăța să calculeze, să citească, să cânte, să descopere culturi și civilizații de care nu a auzit și povești care să îi dezvolte imaginația și creativitatea. Cu alte cuvinte, să crească frumos și armonios, să devină adultul echilibrat și bine informat, care să nu poată fi manipulat. Din păcate, suntem departe...

2. Ce șanse au copiii din mediul rural să studieze? Ți-a rămas în minte povestea vreunui copil, în mod special?

Viața le oferă copiilor șanse diferite. Unii se nasc în familii care își permit să le ofere cărți, rechizite, haine frumoase, vacanțe în întreaga lume, tot felul de cursuri și meditații. Alți copii se nasc în familii care abia au ce să le pună pe masă sau pentru care a da bani pentru un caiet înseamnă un efort uriaș, chiar să se împrumute. Iar în mediul rural sunt foarte multe familii sărace. Și nu doar asta. Chiar și școlile au dotări mai puține decât cele de la oraș, multe încă au toalete în curte, iar dascălii nu sunt motivați sau sunt slab pregătiți, în unele cazuri. Și atunci mă întreb: unde sunt acele “șanse egale la educație” despre care vorbesc autoritățile? Am întâlnit copii care depindeau de cornul pe care îl primeau la școală, ca să nu moară de foame, și copii care nu au putut merge zile în șir la clasă, pentru că nu aveau cu ce să se încalțe.

3. Care sunt reacțiile din partea autorităților locale? Dar din partea asociațiilor de părinți?

Autoritățile dau din umeri și își pasează atribuțiile. Părinții sunt tot mai vocali și mai implicați, încearcă să găsească soluții pe care, într-o țară care pune preț pe educație, ar trebui să le găsească autoritățile.

4. De cele mai multe ori, pe teren, sunt inside stories. Ne poți povesti câteva situații întâmpinate?

Așa este. Dacă ar fi să vorbim despre partea sensibilă a muncii de teren, pot să spun că m-au impresionat câțiva elevi de la o școală din județul Călărași, care și-au deschis sufletul în fața noastră și au vorbit despre bullying, despre experiențele lor și suferințele prin care au trecut. M-au impresionat și poveștile unor copii atât de săraci, încât mersul la școală este un mare lux pentru ei. De cealaltă parte, nu ai cum să nu te enervezi când vezi cât de puțin se implică unii primari și lasă clădirile școlilor aproape să cadă peste elevi, dând din umeri că nu au bani. Acești oameni sunt puși în funcții să gasească soluții. Cei care nu sunt în stare, ar trebui să fie schimbați.

5. Ce ne poți spune despre noul sezon al campaniei? De ce să urmărim „Old school, new school”?

Ne dorim ca noul sezon să scoată la lumină situațiile pe care autoritățile încearcă să le bage sub preș. Ne dorim ca părinții și profesorii să colaboreze și să indice problemele din sistem și să arate cu degetul acolo unde există nereguli. Ne mai dorim ca, așa cum i-am obișnuit deja pe cei care ne urmăresc, să arătăm profesori dedicați care au proiecte frumoase și elevi bine pregătiți, gata să cucerească lumea.