Avertisment: România rămâne fără medicamente pentru persoanele cu HIV/SIDA

Un număr de 13 organizaţii neguvernamentale din România şi Europa au trimis premierului Viorica Dăncilă o scrisoare deschisă, prin care atrag atenţia asupra lipsei de medicaţie pentru persoanele cu HIV/SIDA.

"La mai puţin de două luni distanţă de preluarea Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene, stocurile de medicamente utilizate în tratarea persoanelor care trăiesc cu HIV sunt extrem de scăzute şi riscă să nu asigure necesarul de tratament pentru cei peste 20.000 de pacienţi", se arată într-un comunicat de presă al organizaţiilor.



Totodată, acestea reclamă lipsa unui mecanism intersectorial şi interministerial de coordonare în acest domeniu şi solicită reinstituirea Comisiei Naţionale HIV/SIDA, respectiv adoptarea în regim de urgenţă a Planului Naţional care să permită finanţarea activităţilor de prevenire şi combatere a HIV/SIDA.



"Rezervele de medicaţie în mai multe spitale din ţară sunt deja epuizate, cu toate eforturile Ministerului Sănătăţii din ultimele luni de a gestiona situaţia. Statul responsabil pentru infectarea a sute de copii în spitalele din România periclitează astăzi tratamentul care poate salva vieţile pacienţilor care trăiesc cu HIV/SIDA în mai multe judeţe. Situaţia este gravă, nu e acceptabil să trecem din criză în criză. A sosit timpul pentru regândirea şi reactivarea unui mecanism naţional care să permită atât prevenirea, cât şi tratamentul", a declarat Maria Georgescu, director executiv al Asociaţiei Române Anti-SIDA, citată în comunicat.



Potrivit sursei citate, România nu mai are de zece ani o Strategie Naţională HIV şi o Strategie Naţională privind Sănătatea şi Drepturile Sexuale şi Reproductive.



"Tentativele repetate de a adopta chiar şi un Plan Naţional care vizează finanţarea intervenţiilor care pot stopa răspândirea HIV şi SIDA nu s-au concretizat în beneficiul pacienţilor. În timp ce Guvernul român nu îşi respectă angajamentele de a contracara SIDA, vieţile cetăţenilor români care trăiesc cu HIV sunt expuse riscului, deoarece în mai multe regiuni şi judeţe sunt raportate întreruperi ale medicaţiei pentru mai mult de trei luni. Situaţia devine din ce în ce mai gravă, deoarece stocurile de rezervă ale spitalelor au fost epuizate în timpul verii, iar pacienţii nu au primit tratament continuu", se mai arată în comunicat.



Organizaţiile semnatare sunt AIDES - Franţa; ILGA Europe - International lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, Belgia; EATG - European AIDS Treatment Group, Reţea europeană; Association de lute contre le Sida, Maroc; GAT - Grupo de ativistas em Tratamentos, Portugalia; KIMIRINA - Cuaondo Corporation Kimirina, Ecuador; Groupe Sida - Geneve, Elveţia; COCQ- SIDA - Quebec, Canada; AAE - AIDS ACTION EUROPE, Germania; Coalition Internationale SIDA "PLUS", Franţa; ARAS - Asociaţia Română Anti-SIDA; Centrul Euroregional pentru Iniţiative Publice şi Asociaţia ACCEPT, România.

