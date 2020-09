Când este recomandabil ca elevii să poarte măști textile și când măști chirurgicale. Ce fel de măști trebuie să poarte profesorii

Profesorul Alexandru Rafila recunoaște că este o problemă ca un copil să stea șase ore cu masca pe față și de aceea trebuie găsită o soluție pentru ca elevul să stea, în aer liber măcar, și fără mască. O altă soluție ar putea fi masca textilă, a arătat profesorul Rafila la Digi24.

El a explicat că masca textilă este recomandată pentru copiii sănătoși, în timp ce masca medicală este recomandată pentru copiii care au alte afecțiuni cronice, ce le-ar putea pune în pericol sănătatea, pentru că ei ar putea să facă infecții care să se complice.

„Un copil e foarte greu să utilizeze masca atât timp și cred că (...) masca textilă este mai ușor de purtat, este mai simpatică. Dacă o facem adaptată școlii, adaptată copiilor, cred că este o foarte bună soluție”, a spus Alexandru Rafila, miercuri seara, la Digi24.

Este bine să fie organizate niște momente în care elevii să-și dea masca jos, să poată respira, să poată vorbi, dar în acele momente trebuie să fie respectată distanțarea, a precizat Rafila.

Ce fel de mască trebuie să poarte profesorii

În ceea ce-i privește pe profesori, ei trebuie să poarte o mască medicală, pentru că ei sunt mai expuși, interacționând cu toți copiii, din mai multe clase. „Dacă din întâmplare, prin absurd, un profesor să zicem că ar fi infectat și nu știe acest lucru, masca medicală protejează în măsură foarte bună”, a explicat reprezentantul României la OMS.

„Eu vreau să vă spun că toată discuția asta, și cu paravanele - sigur, eu nu sunt un expert al Ministerului Educației, am văzut că există un corp întreg de experți care au făcut și ghiduri și așa mai departe - dar ar trebui ținut cont ca ele să permită într-un fel și circulația aerului și un alt lucru foarte important este să fie perfect transparente, să fie curate, pentru că de obicei copiii nu se uită doar înainte, ci și lateral și trebuie să se țină seama de orice problemă legată de adaptarea copilului la procesul didactic”, a subliniat Alexandru Rafila.

Clasele trebuie aerisite în fiecare pauză, inclusiv iarna

„Nu știu ce vom face în timpul iernii. Și în timpul iernii trebuie aerisite clasele, dar trebuie și încălzite în consecință după câteva minute de aerisire, timp în care copiii sunt în afara clasei, pentru ca ei să poată reveni în condiții din confort. Toate elementele acestea ar trebui, din punctul meu de vedere, discutate”, a punctat președintele Societății Române de Microbiologie.

Cum îi facem pe copiii mici să poarte mască

Conform normelor în vigoare, copiii până la 5 ani nu poartă mască, în timp ce copiii între 6 și 11 ani poartă mască în funcție de contextul epidemiologic, iar copiii peste 12 ani poartă masca la fel ca și adulții.

Este dificil cu copii de 6 până la 8-9 ani să poată fi convinși să poarte masca, dar asta ține și de educația pe care o primesc de la părinți, spune profesorul Rafila. Ei trebuie stimulați și prin exemplu personal să poarte masca, chiar dacă nu se poartă masca în casă, dar în diverse activității, în spații închise, dacă ei văd că întotdeauna masca este utilizată, atunci cu siguranță vor adopta și ei, fie și din spirit de imitație, comportamentul adulților, a arătat profesorul Rafila. „Dacă comportamentul adulților este diferit și copilului i se spune să poarte masca, iar părinții dau exemplu că nu poartă masca într-un spațiu închis, atunci o să fie foarte greu de convins copiii”, a punctat Rafila.

De aceea, lucrurile nu pot fi făcute doar cu o singură contribuție, din partea școlii, din partea autorităților sau a părinților. „Trebuie să existe o gândire și o coordonare a întregii activități, care are elemente de natură educativă, de natură organizatorică și de natură logistică, pentru că amenajarea claselor, achiziția de măști, achiziția de dezinfectanți, de materiale sanitare, toate trebuie aduse undeva sub o umbrelă, sub o coordonare. Separarea responsabilităților și lipsa de integrare duc la imposibilitatea unui proces eficient de control”, a conchis profesorul Alexandru Rafila.

