S-a deschis primul liceu de aviaţie privat din România

Visurile tinerilor prind aripi în Banat. La Caransebeș s-a deschis în această toamnă primul liceu privat de aviație din România. Şi, chiar dacă este unitate de învăţământ particulară, prima generație de elevi nu va plăti niciun fel de taxe școlare. În plus, absolvenţii vor primi o diplomă care va fi recunoscută de Institutulul European de Aviație, dar și de cel american şi vor avea posibilitatea să se angajeze în acest domeniu ca personal tehnic.

„Acesta este un avion desfăcut, de nivelul anilor '50. Veţi învăţa şi aspectele acestea de nituire, veţi învăţa îmbinările de la aeronavă, veţi învăţa despre gurile şi capacele de vizitare, unde ne uităm noi să vedem nivelul de ulei. După ce prindem limbajul de aviaţie, ne uităm la suprafeţele de comandă ale aeronavei."

Aşa decurge un curs practic la Liceul de Tehnologic Max Auschnitt, primul liceu de aviaţie privat din România. Elevii învaţă noţiuni de mecanică, circuite electrice, dar şi despre sarcinile unui controlor de trafic sau a unui inginer de sol. Cosmin Marian Bistrian, elev în clasa a IX-a la Liceul din Caransebeş, este fascinat de aviaţie de mic. Tatăl său este mecanic de avioane la Buziaş şi visează să-i calce pe urme.

„De mic sunt cu avioanele, tatăl meu lucră în domeniu şi vreau să îl urmez, să fiu ca şi el, să ajung cât mai departe, îmi place şcoala unde sunt şi vreau să devin ceva în viaţă” spune Cosmin Marian Bistrian, elev.

Şi alţi elevi pasionaţi de aeronave s-au înscris la liceul din Caransebeş din dorinţa de face carieriă în aviaţie. Numele liceului, cel al marelui industriaş din perioada interbelulică, Max Auschnitt, are o semnificaţie aparte. În 1944, Max Auschnitt avea în plan să construiască la Reşiţa cea mai mare şcoală de ucenici din România care urma să aibă o capacitate de 1.000 de elevi, iar liceul îi poartă numele, ca o concretizare a dorinţei industriaşului. Motivaţia deschiderii liceului este alta.

„Noi am început o activitate aici la aeroportul din Caransebeş, prin care dorim repunerea aeroportului pe harta aeroporturilor funcţionale din România. Fiind în contact cu oamenii din industria aviatică, am constatat că există nevoie de personal calificat în domeniul mecanicii de avioane. Aşa ne-a venit ideea să deschidem la Caransebeş un liceu pentru a crea cei mai buni mecanici de avioane din lume” a declarat Gabriel Olariu, preşedintele consiliului de administraţie al liceului.

Chiar dacă este un liceu privat, prima generație de elevi are parte de învățământ gratuit, fără taxe școlare. Instituția de învățământ are ca partener Asociația Aeronautică Română de la București şi are profesori pregătiţi cu proiecte concrete pe care să le îndeplinească împreună cu elevii. Unul dintre ele este recondiţionarea unui avion vechi.

„În măsură ce copiii învaţă elementele tehnice, îl curăţim, îl lustruim îl aducem într-o stare vizuală ca un avion normal. Cu ocazia asta, copiii învaţă elementele componente, învaţă îmbinările.” a declarat Pantelimon Aninoiu, profesor.

Diploma de absolvire a liceului de aviaţie din Caransebeş va fi recunoscută atât la nivel naţional, cât şi internaţional.

reporter: Alina Damian/ operator Dan Şoşdean

