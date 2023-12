Premierul României, Marcel Ciolacu, a declarat luni seară, la Jurnalul de Seară de la Digi24, că în 2024 bugetul pentru educație va fi unul record, de 4,1 % din PIB. El a adăugat că s-a ajuns la o înțelegere în ceea ce privește majorarea salariilor profesorilor în tranșe, explicând că este o ofertă cât se poate de respectuoasă față de categoria pe care o reprezintă, ținând cont de salarizarea foarte joasă pe care o aveau”.

„Am avut o discuție în seara asta, cred că am închis lucrurile în linii mari. Am fost cu doamna ministră a Educației. Va fi un buget record pentru educație, respectiv 4,1 % din PIB. Mă bucură foarte mult că am acoperit toate palierele. Normal că mi s-a părut prea mult la un moment dat pe investiții, sunt aproape 12 miliarde de lei numai din PNRR în investiții în infrastructură. Doamna ministră mi-a zis că până acum a semnat peste 5.300 de contracte, fiind un jalon în PNRR. Am venit cu componenta explicată poate prea puțin de doamna ministru cu abandonul școlar și mi-a arătat cu cifre și am lucrat și cu doamna ministru al Muncii ca bursele sociale să le prindem pe bani europeni, astfel încât să nu fie presiunea mare pe bugetul statului, dar să menținem în continuare numărul mare de copii beneficiari pe burse și, în primul rând, ținta este abandonul școlar, unde avem o problemă. Trebuie să recunoaștem, nu s-o ascundem”, a declarat premierul.

Ciolacu a mai explicat că, în ceea ce privește salariile profesorilor, promisiunea a fost ținută.

„Au înțeles și dânșii exact marjele în care ne putem încadra. Oricum este un salt spectaculos, acum va rămâne reforma și cerințele noastre, ale părinților, în ceea ce privește educația”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Întrebat dacă profesorii sunt de acord cu majorarea salariilor în tranșe, premierul a răspuns că „s-a ajuns la o înțelegere”.

„Urmează să închidem cu sindicatele, nu știu dacă au anunțat public, dar am ajuns la o înțelegere. Este mai devreme, ca să prindem concediile. Propunerea ar fi la începutul lunii iunie, ceea ce ar fi foarte corect. În momentul acesta este totul echilibrat. E o ofertă cât se poate de respectuoasă față de categoria pe care o reprezintă, ținând cont de salarizarea foarte joasă pe care o aveau și în acest moment cu adevărat pornește o reformă în sistemul de învățământ”, a mai spus prim-ministrul.

Ciolacu spune că statul român și-a făcut datoria față de profesori

De asemenea, referitor la criteriile de performanță în educație după dezastrul de la PISA, pe care le-a cerut ministrului Educației, Ciolacu a spus că nu crede în lucrurile și abordările paușale, pentru că sunt profesori care au zeci de olimpici și sunt alții care au dat titularizarea și au luat 2 și 3.

„Nu cred în lucrurile și abordările paușale, pentru toată lumea să fie la fel. Sunt profesori care au zeci de olimpici, sunt unii care au dat titularizarea și au luat 2 și 3. Trebuie venit în sistem cu ceva cu care putem cere mai mult. În acest moment, ca și reprezentant al statului român, statul român și-a făcut datoria față de profesori, am venit cu o lege nouă, pe toate componentele, cele mai mari investiții în infrastructură după autostrăzi le-am prins în sistemul de educație. Nu vom avea de-a doua zi performanță, va dura câțiva ani, dar e o nouă abordare și una serioasă”, a mai spus el.

Salariile bugetarilor și demnitarilor vor crește cu 5% de la 1 ianuarie 2024, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență aflat pe masa guvernului. Excepție de la această prevedere fac profesorii, care vor primi o majorare de salariu de 13% la 1 ianuarie. Proiectul de OUG consultat de Digi24.ro cuprinde și alte măsuri care privesc celelalte categorii de bugetari. Bugetarii și demitarii vor avea salarii mai mari cu 5% de la 1 ianuarie 2024, potrivit proiectului de ordonanță aflat la guvern. Prin excepție, profesorii vor primi o creștere mai mare, de 13%, dar mult sub nivelul de 40% obținut ca promisiune după greva generală din acest an.

