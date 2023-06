Guvernul oferă din nou voucherele propuse inițial, de data aceasta fiind cerute de profesori, potrivit liderilor de sindicat. Ar fi vorba despre 1.500 de lei net în fiecare an în luna octombrie până în 2027, plus o creștere de salariu cu 45% de la începutul anului viitor, însemnând 600 de lei în plus pentru profesorii debutanți. Sindicaliștii au stat două ore și jumătate la negocieri la Palatul Victoria.

„În urma discuţiilor purtate, Guvernul a avansat o nouă variantă, în sensul în care creşterea de la 1 ianuarie 2024 ar trebui să fie de 45% din creşterile stipulate în grilele de salarizare şi 1.500 de lei acordaţi în 5 octombrie, bani din fonduri europene, bani care vor fi acordaţi anual până în 2027”, a declarat Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, vineri, pentru News.ro.

Acesta spune că nu este normal să se facă presiuni pentru încetarea grevei și întoarcerea la clase, după ce au apărut informații că unii directori școlari au făcut acest lucru.

„Lucrurile acestea nu sunt în regulă, nu este normal să se întâmple așa ceva. Nimeni nu are voie să forțeze pe cineva să intre în grevă sau să forțeze pe cineva să iasă din grevă. Este o opțiune personală și este un drept constituțional. Este o mare greșeală care nu face altceva decât să crească starea de tensiune din Învățământ și nu cred că este cazul”, spune liderul sindical.

Marius Nistor a spus că se poate ajunge până la boicotarea examenelor naționale, dacă profesorii nu primesc ce cer.

„Le-am transmis reprezentanților Guvernului că în momentul de față este o revoltă foarte mare în cancelarii și indiferent cum se va termina această acțiune de protest, doar colegii vor hotărî. Dacă nu au rezultatele pe care le constau, automat se poate ajunge și la așa ceva”, precizează președintele FSE.

El spune că reprezentanții sindicatelor au solicitat și dacă se pot acorda, pe lângă majorarea cu 45% a salariilor începând de la 1 ianuarie, și voucherele de 1.500 de lei.

„Acțiunea de protest nu vizează doar creșteri salariale, pe noi ne interesează până la urmă investițiile totale în Învățământ și dorința mea este să ajungem rapid la acei 15% din bugetul general consolidat care în procent din PIB cam tot același lucru înseamnă. Dacă vrem să vedem că legile Învățământului preuniversitar și universitar sunt cu adevărat funcționale, atunci și automat trebuie să ai și finanțarea corespunzătoare. Va fi examenul de maturitate pe care și-l dă clasa politică în maxim 6 luni”, susține Nistor.

