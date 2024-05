Imprimeurile florale și modele inspirate din natură sunt tema de anul acesta a Galei Muzeului Metropolitan din New York - Met Gala 2024. Evenimentul, care are ca obiectiv strângerea de fonduri, este cunoscut ca o extravagantă defilare de modă.

Invitații se străduiesc să se „asorteze” cu tema anului, înainte să participe la dineu și să doneze pentru muzeu. Recordul de încasări a fost stabilit anul trecut - 22 de milioane de dolari.

De la Bad Bunny la Jennifer Lopez, valul de celebrităţi a început luni la gala Metropolitan Museum, eveniment filantropic de neratat la New York, în apropierea căruia se puteau auzi studenţi pro-palestinieni, ţinuţi la distanţă de poliţie, scrie AFP citată de news.ro.

Prinţul reggaetonului şi al rapului latino, Bad Bunny, a fost unul dintre primii care a urcat pe treptele prestigiosului muzeu de pe 5th Avenue, care dă spre Central Park, purtând un costum închis la culoare cu cusături detaliate, o pălărie mare şi un buchet de flori ţinut într-o mănuşă neagră.

Artistul portorican, care este unul dintre cele mai difuzați în streaming din lume, este unul dintre copreşedinţii evenimentului, alături de actriţa Zendaya, cântăreaţa Jennifer Lopez, care poartă o rochie strălucitoare cu aripi, actorul Marvel Chris Hemsworth şi marea preoteasă a evenimentului, redactorul-şef al revistei Vogue, Anna Wintour.

„Datorită unui vis pentru care am muncit, s-au împlinit şi alte (vise) pe care nici măcar nu mi le-am imaginat. Suntem binecuvântaţi. Vă mulţumesc pentru dragoste, întotdeauna", a spus el.

Evenimentul mondial a avut loc pe fondul demonstraţiilor zilnice din campusurile universitare americane pentru a denunţa războiul Israelului în Gaza. Câteva sute de manifestanţi, care se adunaseră mai devreme în faţa unei universităţi, s-au apropiat de muzeu în strigăte de "viva Palestina" sau "Intifada, Intifada" (revoltă, în arabă). Poliţia, care a arestat două persoane, i-a ţinut la distanţă în spatele unor bariere.

În spatele altor bariere, sute de fani îşi vor petrece seara încercând să zărească celebrităţile la acest eveniment la intersecţia dintre modă, mondenităţi şi filantropie.

Tema serii a fost „frumuseţile adormite", iar codul vestimentar a fost „Grădina timpului”, o aluzie la o povestire cu acelaşi nume a scriitorului de science-fiction J. G. Ballard despre natura efemeră a frumuseţii. Aceasta a fost o sursă de inspiraţie pentru designerii care au folosit evenimentul pentru a-şi promova ţinutele.

Alături de Zendaya, cântăreaţa din Barbados Rihanna a fost una dintre cele mai aşteptate vedete ale serii. Cea mai ascultată cântăreaţă franceză din lume, Aya Nakamura, a apărut cu părul blond platinat, într-o rochie strălucitoare şi senzuală, cu motive brodate cu trandafiri.

Pe covor a păşit şi şefa TikTok, Shou Zi Chew. Aplicaţia video ultra-populară pentru tineri, deţinută de grupul chinez ByteDance, a fost sponsorul serii, într-un moment în care Washingtonul, care o acuză că îşi spionează cei 170 de milioane de utilizatori din Statele Unite în beneficiul Beijingului, i-a dat un ultimatum: să taie legăturile cu China sau să fie interzisă.

Scopul galei Met, în tradiţia filantropiei americane, este de a finanţa departamentul de modă al prestigiosului muzeu, The Costume Institute. Potrivit The New York Times, un loc la dineul din acest an costă 75.000 de dolari, o masă întreagă 350.000, iar ediţia precedentă a adus încasări de aproximativ 22 de milioane de dolari.

Hologramă şi inteligenţă artificială

Evenimentul are loc întotdeauna în prima zi de luni din luna mai şi însoţeşte deschiderea marii expoziţii anuale a Costume Institute, dezvăluită presei în cursul dimineţii.

Urmând tendinţa expoziţiilor imersive, anul acesta, Met a folosit tehnologia pentru a-şi "trezi" "frumuseţile adormite" şi pentru a prezenta cele mai preţioase, originale şi uneori fragile piese dintr-o colecţie extraordinară de 33.000 de articole de îmbrăcăminte şi accesorii care acoperă mai multe secole de istorie a modei. Cum ar fi o rochie de bal din mătase satinată, împodobită cu broderii şi înfrumuseţată cu muselină de Worth, care nu mai poate fi pusă pe un manechin. Piesa din 1887 a fost reconstruită în imagini generate pe calculator şi readusă la viaţă, cu volanele desfăşurate, sub forma unei holograme.

Pe măsură ce exponatele au fost desfăşurate, vizitatorii au fost întâmpinaţi în sunetele unei rochii Alexander McQueen realizate în întregime din scoici, ale cărei sunete contradictorii au fost recreate într-o cameră surdă pentru a le păstra puritatea.

De asemenea, muzeul a colaborat cu OpenAI, un specialist în inteligenţă artificială generativă, pentru a permite vizitatorilor să converseze cu o socialistă newyorkeză din secolul al XX-lea, Natalie Potter, despre impresionanta rochie cu trenă de catedrală pe care a purtat-o în ziua nunţii sale, la 4 decembrie 1930.

