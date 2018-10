Klaus Iohannis: Educaţia românească se află într-un moment de cumpănă

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, la aniversarea a 200 de ani de la fondarea Universităţii Politehnica Bucureşti, că educaţia românească se află într-un moment de cumpănă, în care deciziile prezente vor determina capacitatea sa de a răspunde corect provocărilor viitorului. Preşedintele a subliniat că debirocratizarea este esenţială pentru sistemul de învăţământ.

„Chiar dacă la Centenar am început anul universitar cu provizorate atât la Ministerul Educaţiei, cât şi la Ministerul Cercetării, sunt convins că sunteţi printre cei care vă doriţi stabilitate, coerenţă şi viziune în perioada următoare. Educaţia românească se află într-un moment de cumpănă, în care deciziile prezente vor determina capacitatea sa de a răspunde corect provocărilor viitorului. Universităţile, de exemplu, sunt din ce în ce mai expuse globalizării şi internaţionalizării şi, astfel, sunt obligate să devină tot mai competitive”, a afirmat preşedintele Iohannis, potrivit News.ro.

El a menţionat că, anul trecut, în cadrul Consiliului European de la Göteborg, s-au pus bazele unor schimbări potenţial revoluţionare ale modului în care funcţionează învăţământul superior din Europa. Între altele, se vor organiza universităţi europene sub formă de consorţii şi vor creşte fondurile alocate pentru mobilitatea studenţilor şi a cadrelor didactice.

„Toate aceste oportunităţi necesită o adaptare rapidă. Sunt esenţiale debirocratizarea, existenţa unui personal administrativ calificat şi adaptarea curriculară. Adaptarea presupune şi proceduri rapide de recunoaştere a diplomelor şi politici de atragere a talentului. Este în interesul universităţilor să militeze pentru astfel de schimbări”, a subliniat preşedintele.

Şeful statului a precizat că, pe fondul declinului demografic, numărul studenţilor a scăzut, lucru cu atât mai îngrijorător cu cât ponderea tinerilor care ajung să finalizeze studiile universitare plasează România pe ultima poziţie din Uniunea Europeană.

„Nevoia de specialişti a economiei româneşti nu este acoperită adecvat în clipa de faţă de absolvenţi şi nu există o evidenţă clară a inserţiei acestora pe piaţa muncii. Unele universităţi au iniţiat proiecte de cartografiere a nevoilor pieţei muncii, şi le felicit, dar este nevoie ca relaţia dintre societate, economie şi mediul universitar să fie evaluată în baza unor studii pe termen mediu şi lung, care să depăşească interesul imediat. Într-o măsură chiar mai mare decât educaţia, activitatea de cercetare, un veritabil catalizator pentru dezvoltarea economică şi un garant al competitivităţii României, se realizează din ce în ce mai mult datorită consorţiilor şi colaborărilor internaţionale. Universităţile trebuie, aşadar, să îşi axeze eforturile pe dezvoltarea unor centre de cercetare bine finanţate şi cu personal calificat, cu recunoaştere internaţională şi care să atragă talente din întreaga lume”, a adăugat Klaus Iohannis.

Preşedintele a spus că, în acest demers, le-ar fi extrem de util dacă ar beneficia de finanţare adecvată şi de un cadru legislativ mai puţin birocratic, care să asigure un mediu cu adevărat competitiv în alocarea de fonduri şi care să clarifice rolul fiecărui tip de entitate de cercetare - universitate, institut de cercetare sau companie. ”Acestea nu sunt nici pe departe nişte cerinţe ieşite din comun, ci, dimpotrivă, sunt necesare pentru ca educaţia superioară din România să se alinieze celei europene”, a arătat şeful statului.

El a mai spus că orice reformă a carierei didactice va trebui să implice universităţile, care, la rândul lor, trebuie să îşi adapteze programele de formare.

„Eu voi susţine, atât pe plan intern, cât şi în Consiliul European, interesele învăţământului românesc. Dar, evident, este nevoie ca vocea sistemului universitar să se facă auzită pentru a promova mai clar aceste interese. Dacă tot am vorbit despre nevoile României în relaţie cu sistemul universitar, cred că este important să menţionez şi reuşitele de până acum, mai ales într-un an de bilanţ cu ocazia Centenarului. În ultima perioadă, am văzut cum creşterea economică s-a concentrat în mod copleşitor în marile centre academice, care au reuşit să atragă investiţii, adesea în domenii care utilizează tehnologii de vârf. Universităţile au capacitatea de a transforma oraşul şi regiunea în care se află. Acest rol poate fi baza unei diversificări a misiunii universităţilor, care îşi pot asuma, cu prioritate, formarea de specialişti”, a afirmat preşedintele Iohannis.

