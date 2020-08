Mai tare decât de mizeria fără margini și de toaleta din curte, copiii de la țară se sperie de școala online. Viceprimar: Stăm bine

Buruieni, mizerie, geamuri sparte și aceleași toalete în curte. Așa arată școala la care ar putea merge la cursuri elevii din satul Luptători, comuna Frăsinet, județul Călărași. Situația nu este mai bună nici în comuna vecină. Copiii spun că sunt obișnuiți cu aceste condiții. Îi sperie însă gândul că școala se va face online, iar ei nu au telefoane, tablete și nici acces la internet.

Comuna Frăsinet are o școală cu clasele i-VIII, lângă primărie și alta doar pentru elevi din ciclul primar, în satul Luptători. Aceasta are și clase pentru copii de grădiniță. Ar trebui să fie îngrijită, dar pare uitată de toate autoritățile pământului. Tavanul de la intrarea-n clădire... e plin cu mucegai și igrasie. Parterul are ferestre termopan. Etajul iese-n evidență prin destule geamuri sparte. În spatele curții, lipite de magazia cu lemne, sunt latrinele. Mizerabile.

La doi pași de toalete e o cișmea improvizată din care curge apă continuu. Spațiul de recreere este plin de buruieni și gunoaie, iar niște foste bănci școlare, acum rupte, țin loc de mobilier exterior pentru odihnă.

Dialog cu un localnic

Reporter: Arată cam rău școala asta!

Localnic: Ei... Astea-s condițiile de azi! Economiile!

Reporter: N-ar putea fi mai bune?

Localnic: Ar putea... Dar ce să faci? E de belea! N-a mai folosit nimeni... Adică nu și-a mai dat interesul s-o mai zugrăvească, s-o mai... Ce-o fi înăuntru nu știu, n-am idee.

Reporter: Cum vi se pare situația aceasta?

Localnic: Aici și cam primăria e de vină! Trebuia să-și dea interesul. Dar ce să facem? Asta e!

Viceprimarul din Frăsinet zice că școala din satul Luptători are și toalete interioare pentru grădiniță și cadrele didactice. Iar din punctul său de vedere, pentru anul școlar care va debuta în septembrie, unitățile de învățământ din comună sunt pregătite.

Dialog cu viceprimarul comunei Frăsinet

Vasile Silviu Bițoiu, viceprimarul comunei Frăsinet, Călărași: Da, sunt pregătite! Cred că nu mai e nimic de făcut! S-au făcut...

Reporter: În Luptători?

Vasile Silviu Bițoiu, viceprimarul comunei Frăsinet, Călărași: I - IV și grădinița.

Reporter: Acolo ați renovat ceva?

Vasile Silviu Bițoiu, viceprimarul comunei Frăsinet, Călărași: Nu, anul ăsta, nu! S-au făcut cât de cât WC-urile în interior și atât.

Reporter: Deci, una peste alta?

Vasile Silviu Bițoiu, viceprimarul comunei Frăsinet, Călărași: Cred că stăm bine. Pregătiți!

Școala veche, din comuna vecină, Valea Argovei, are doar grilaj la poarta elevilor, o bucată de gard e ruptă și strâmbă și destule buruieni necosite prin curte.

Marea problemă este însă alta: jumătate din cei 200 de elevi care învață în Valea Argovei nu au acces la internet și nu pot face cursuri online.

Tabletele cu internet, promise de guvern, ar fi soluția izbăvitoare, dar, încă n-au ajuns. Și nici primăria n-a cumpărat, deocamdată, vreuna.

Costel Boitan, primar comuna Valea Argovei, Călărași: "Eu am câteva oferte oferte în primărie, de la diferite societăți, numai că nu mă încumet să le achiziționez încă, pentru că se vehiculează peste tot că guvernul României o să ne dea tablete gratuit. Să ni le dea mai repede! Pentru că copilul, cel care n-a avut deloc o tabletă, trebuie să se familiarizeze, să se obișnuiască cu ea".

Dincolo de internet și de civilizație, și școala veche din Valea Argovei are toalete săpate-n curte. Fiecare e închisă cu lacăt. Și, măcar vizual, n-au nicio legătură cu latrinele școlii din satul Luptători. Și unele și altele sunt însă neconforme cu directivele sanitare impuse de autorități, acum, în vremea pandemiei.

Redactare Georgiana Marina